Qual foi o tamanho do público no ato de Bolsonaro na Paulista?

Uma estimativa de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) calculou o tamanho do público na manifestação bolsonarista deste sábado, 7, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Segundo levantamento do Monitor do Debate Político no Meio Digital, o ato reuniu 45,4 mil pessoas no ápice, por volta das 16h05. O levantamento foi feito a partir de fotos aéreas e com a ajuda de um software especializado.

O número é consideravelmente menor do que o registrado na manifestação bolsonarista realizada em fevereiro. Naquela ocasião, o mesmo grupo de pesquisadores estimou em 185 mil pessoas a presença do público no ato em seu ápice.

A manifestação deste 7 de Setembro teve como alvo principal o ministro do STF Alexandre de Moraes, que foi chamado de “ditador” por Jair Bolsonaro em seu discurso.