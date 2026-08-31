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Política

Qual é a maior preocupação do eleitor brasileiro, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus

Tema é citado por 35% dos eleitores e Flávio Bolsonaro aparece mais bem avaliado que Lula para enfrentar o problema

Por Da Redação 31 ago 2026, 07h27 | Atualizado em 31 ago 2026, 12h16
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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A segurança pública voltou ao topo das preocupações dos brasileiros na nova pesquisa BTG/Nexus. O tema, que engloba violência e criminalidade, foi citado por 35% dos entrevistados na soma entre o primeiro e o segundo principais problemas do país, superando saúde, com 30%, e corrupção, com 29%.

Na rodada anterior, a saúde havia assumido a primeira posição, enquanto a segurança permanecia entre os temas de maior preocupação. Agora, a criminalidade retoma a liderança no levantamento.

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Quais são hoje os problemas que mais preocupam os brasileiros?

Além de segurança, saúde e corrupção, aparecem entre os principais problemas educação, inflação e custo de vida e a classe política.

Na pergunta em que os entrevistados podiam apontar dois problemas, educação soma 17%, inflação, custo de vida e preços altos chegam a 13%, e a classe política registra 10%.

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A pesquisa também mostra que segurança é mencionada por 19% como o principal problema e por outros 16% como o segundo, chegando aos 35% no consolidado.

Quem é visto como mais preparado para enfrentar a criminalidade?

Ao colocar Lula e Flávio Bolsonaro frente a frente na capacidade de enfrentar os principais desafios do país, a pesquisa mostra vantagem do senador do PL no tema que hoje mais preocupa o eleitor.

Para 52%, Flávio é o mais preparado para lidar com segurança pública, violência e criminalidade. Lula é apontado por 40%. Outros 5% dizem que nenhum dos dois é o mais preparado.

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Na corrupção, Flávio também aparece numericamente à frente, com 46%, contra 40% de Lula.

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Em quais áreas Lula leva vantagem?

O quadro se inverte em temas sociais. Lula é considerado mais preparado para a saúde por 49% dos entrevistados, contra 43% de Flávio Bolsonaro.

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Na educação, o presidente registra 49%, ante 44% do senador. Em desigualdade social e pobreza, a diferença é maior: Lula tem 51% e Flávio, 41%.

Já na inflação, preços altos e custo de vida, há maior equilíbrio: Lula aparece com 47% e Flávio com 46%.

O eleitor enxerga um candidato como melhor em todas as áreas?

Uma parcela relevante dos entrevistados avalia os candidatos de forma uniforme. Segundo a Nexus, 36% consideram Flávio Bolsonaro mais preparado em todas as áreas pesquisadas, enquanto 34% fazem o mesmo com Lula.

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Os demais eleitores distribuem sua avaliação entre os diferentes temas, com vantagem de Flávio em segurança e corrupção e de Lula em saúde, educação e desigualdade social.

A 12ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.005 pessoas por telefone entre os dias 28 e 30 de agosto. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08900/2026.

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