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Política

Qual deve ser o foco de Michelle em vídeo que será exibido na convenção de Flávio após reconciliação

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, diz que a ausência da ex-primeira-dama será compensada por uma mensagem gravada

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 21h54 | Atualizado em 24 jul 2026, 21h55
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Qual deve ser o foco de Michelle em vídeo que será exibido na convenção de Flávio após reconciliação Priorizar nos meus resultados Google

O vídeo que Michelle Bolsonaro gravou para ser exibido na convenção do PL deve ter como principal objetivo dialogar com o eleitorado feminino e demonstrar apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência. A avaliação é da governadora do Distrito Federal, Celina Leão, em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Raquel Novaes, após a reconciliação entre Michelle e o senador. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Segundo Celina, Michelle não participará presencialmente do evento, mas fará questão de enviar uma mensagem às mulheres do partido. “Ela está preparando um vídeo para encaminhar, principalmente para as mulheres do PL, que ela tem um carinho muito grande pelo movimento que ela montou no Brasil”, afirmou.

A reconciliação entre Michelle e Flávio está consolidada?

Questionada sobre o episódio que marcou o distanciamento entre Michelle e Flávio Bolsonaro, Celina afirmou que a situação foi superada. De acordo com ela, a ex-primeira-dama deixou claro, na gravação feita para a convenção, que estará ao lado do enteado durante a campanha.

“Michelle irá subir no palanque do seu enteado, do pré-candidato Flávio Bolsonaro”, disse a governadora. Segundo ela, a ex-primeira-dama “não faria um sinal se não estivesse pronta para fazer os acenos necessários e o trabalho político da campanha”, especialmente junto ao público feminino.

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Por que Michelle não participará da convenção?

Celina atribuiu a ausência de Michelle a questões pessoais e familiares. Segundo a governadora, a ex-primeira-dama permanece dedicada aos cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que limita sua agenda política.

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“Ela não pode realmente se ausentar do lar por conta das demandas que são diárias do presidente”, afirmou. Na avaliação de Celina, esse também foi um dos motivos que levaram Michelle a reduzir sua atuação partidária nos últimos meses.

Qual será o papel de Michelle na campanha?

Embora descarte uma participação intensa em eventos presenciais, Celina Leão acredita que Michelle continuará desempenhando um papel estratégico na campanha, principalmente por meio das redes sociais e de ações voltadas às mulheres.

“Ela vai fazer uma campanha bem mais modesta, com muito foco no virtual”, afirmou. Segundo a governadora, a prioridade continuará sendo conciliar a atividade política com as responsabilidades familiares.

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Por que o eleitorado feminino é tratado como prioridade?

Para Celina, a reaproximação entre Michelle e Flávio Bolsonaro fortalece a estratégia de conquistar mais mulheres durante a campanha presidencial. A governadora afirmou que a eleição anterior já demonstrou a importância desse segmento para qualquer candidatura competitiva.

“A história política e a eleição passada contaram algo muito importante: a necessidade de crescermos no público feminino”, afirmou. Na avaliação dela, “ninguém ganha a eleição do nosso país negligenciando as mulheres”.

Celina também avaliou que o pedido de desculpas feito por Flávio Bolsonaro a Michelle representou um gesto de maturidade política e abriu espaço para que a ex-primeira-dama contribua na aproximação da campanha com o eleitorado feminino.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Celina Leão
Flávio Bolsonaro
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