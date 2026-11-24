Numa operação bem-sucedida pensada para tentar acalmar o mercado, o presidente Lula conseguiu aprovar o pacote emergencial de ajuste que aumenta a arrecadação e permite maior contenção de gastos a partir do ano que vem. Votada pelo Senado e pela Câmara em menos de duas semanas, a proposta prevê um fôlego no caixa da União de até 56 bilhões de reais em 2027.

A iniciativa abre caminho para que promessas de campanha do presidente sejam acomodadas no Orçamento e, assim, permite a votação da lei orçamentária do próximo ano, que ainda está sob avaliação dos congressistas. O pacote, portanto, representa um passo importante, mas está longe de resolver o problema das contas públicas, especialmente o crescimento das despesas obrigatórias e da dívida brasileira, hoje em cerca de 83% do Produto Interno Bruto (PIB).

Mesmo dentro do governo há quadros que defendem a adoção de medidas adicionais de ajuste, como o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Para eles, o ideal é submeter novas ações de controle de gastos ao Congresso ainda este ano para aproveitar o clima favorável nos plenários das duas Casas. Em 2027, a tramitação seria bem mais difícil, já que o PL de Jair Bolsonaro terá bancadas ainda mais numerosas na Câmara e no Senado.

Essa ala governista lembra que hoje a oposição está sem liderança e brigando internamente, o que pode ser revertido até o início da próxima legislatura. A janela de oportunidades para remédios amargos estaria aberta e não haveria razão para perder tempo. O problema é que há resistência de setores influentes do governo a um novo pacote. Eles já reclamaram do paliativo fiscal aprovado nos últimos dias e dão mostras de que não aceitarão mais mudanças — ou mudanças mais consistentes.

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O árbitro dessa disputa é o presidente da República. Lula terá de decidir se avançará no esforço fiscal. Depois, terá de escolher quando dar o passo: se ainda em 2026, enfrentando mais uma vez parte de sua própria base, ou se a partir de 2027, quando lidará com um bolsonarismo encorpado pelas urnas. Só um desses dois adversários pode ser enquadrado pelo petista.