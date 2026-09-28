Quais eleitores Lula pretende alcançar com MP do fim das bets

Em uma de suas últimas cartadas antes do primeiro turno das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva formalizou na semana passada o anúncio da MP que estabelece a proibição total das bets para tentar alcançar o eleitorado independente, as mulheres e os evangélicos.

Além das apostas de quota fixa no país, a medida também atinge jogos online e cassinos virtuais, entre eles, o jogo do tigrinho.

Internamente, a proposta realmente dividiu o time ministerial do mandatário, mas o martelo foi batido diante da percepção de que a iniciativa poderia atrair votos na reta final da campanha.

A leitura é que será possível ampliar o apoio entre as eleitoras, que muitas vezes veem suas contas comprometidas por causa do vício em jogos de seus companheiros ou outros integrantes da família.

Continua após a publicidade

Também é considerada uma forma de diminuir a rejeição entre os evangélicos, que são contrários aos jogos, e conseguir “pescar mais alguns votinhos” deste grupo.

Por fim, há a avaliação de que a proposição pode ser decisiva para garantir uma maior adesão entre os eleitores que ainda estão indecisos sobre seu voto a menos de uma semana da primeira etapa da corrida ao Palácio do Planalto.