Quaest testa disputas eleitorais com pesquisas em cinco estados do Brasil
Rodada começa na quarta, 29, com dois levantamentos e continua na quinta, 30, com outros três
A Quaest divulgará nesta semana cinco pesquisas eleitorais com cenários de intenção de voto para presidente da República, governador e senador. Os levantamentos abrangem Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e Ceará e serão apresentados entre quarta-feira, 29 de julho, e quinta-feira, 30.
A rodada começa na quarta com a divulgação dos resultados da Bahia e de São Paulo. No dia seguinte, serão conhecidas as pesquisas realizadas no Rio Grande do Sul, em Goiás e no Ceará.
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Os estudos permitirão observar, em cada estado, o desempenho dos possíveis candidatos nas três principais disputas das eleições: a corrida presidencial e as eleições para os governos estaduais e o Senado.
Quais pesquisas serão divulgadas na quarta-feira?
A primeira etapa da rodada está prevista para quarta-feira. A Quaest apresentará pesquisas realizadas na Bahia e em São Paulo.
Os dois levantamentos abrirão o calendário semanal do instituto e trarão novos dados sobre as disputas nos dois estados.
Onde haverá divulgação na quinta-feira?
Na quinta-feira, a Quaest divulgará outras três pesquisas. Os levantamentos abrangem Rio Grande do Sul, Goiás e Ceará.
Com as cinco divulgações, o instituto terá apresentado pesquisas em estados do Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste ao longo de dois dias.