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Política

Quaest testa disputas eleitorais com pesquisas em cinco estados do Brasil

Rodada começa na quarta, 29, com dois levantamentos e continua na quinta, 30, com outros três

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 16h13 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h22
Cinco homens em close-up, da esquerda para a direita: um idoso barbudo falando ao microfone, um homem de cabelo escuro sorrindo, um homem de cabelo grisalho sorrindo com um microfone, um homem de óculos falando ao microfone, e um homem de cabelo cacheado olhando para frente com um microfone à sua frente
Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos: candidatos à Presidência em 2026 (Ricardo Stuckert/PR, Geraldo Magela/Agência Senado, Agência Cora/Divulgação, ALMG/Divulgação e Reprodução/YouTube/.)
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Quaest testa disputas eleitorais com pesquisas em cinco estados do Brasil Priorizar nos meus resultados Google

A Quaest divulgará nesta semana cinco pesquisas eleitorais com cenários de intenção de voto para presidente da República, governador e senador. Os levantamentos abrangem Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e Ceará e serão apresentados entre quarta-feira, 29 de julho, e quinta-feira, 30.

A rodada começa na quarta com a divulgação dos resultados da Bahia e de São Paulo. No dia seguinte, serão conhecidas as pesquisas realizadas no Rio Grande do Sul, em Goiás e no Ceará.

+ Nova pesquisa Quaest testa disputa entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues na Bahia

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Os estudos permitirão observar, em cada estado, o desempenho dos possíveis candidatos nas três principais disputas das eleições: a corrida presidencial e as eleições para os governos estaduais e o Senado.

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Quais pesquisas serão divulgadas na quarta-feira?

A primeira etapa da rodada está prevista para quarta-feira. A Quaest apresentará pesquisas realizadas na Bahia e em São Paulo.

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Os dois levantamentos abrirão o calendário semanal do instituto e trarão novos dados sobre as disputas nos dois estados.

Onde haverá divulgação na quinta-feira?

Na quinta-feira, a Quaest divulgará outras três pesquisas. Os levantamentos abrangem Rio Grande do Sul, Goiás e Ceará.

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Com as cinco divulgações, o instituto terá apresentado pesquisas em estados do Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste ao longo de dois dias.

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