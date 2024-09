Quaest: Ramagem cresce, mas Paes segue isolado em primeiro no Rio

A nova rodada de pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 18, registrou crescimento do candidato do PL à prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem. Com 18% das intenções de voto, ele chegou ao seu melhor resultado até aqui. O prefeito Eduardo Paes (PSD), candidato à reeleição, contudo, segue isolado na liderança, com 57%, e mantém as chances de vitória ainda no primeiro turno. Tarcísio Motta, do PSOL, continuou estagnado e marcou 4%, antes de um bloco de candidatos empatados dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais.

Se comparado ao levantamento anterior, feito no fim de agosto, Paes teve queda de 7 pontos percentuais. Ramagem, por sua vez, cresceu 5 pontos no mesmo período. O recuo é considerável, mas ainda deixa o prefeito com uma distância de quase 40 pontos em relação a Ramagem, segundo colocado.

Para forçar um segundo turno, o nome do PL, representante do bolsonarismo na eleição carioca, teria que herdar mais votos de Paes ou torcer para que algum adversário fizesse isso. Até o momento, contudo, tal cenário é visto como improvável.

Veja o resultado do levantamento:

Continua após a publicidade

Eduardo Paes (PSD): 57%

57% Alexandre Ramagem (PL): 18%

18% Tarcísio Motta (PSOL): 4%

4% Cyro Garcia (PSTU): 2%

2% Rodrigo Amorim (União): 1%

1% Marcelo Queiroz (PP): 1%

1% Carol Sponza (Novo): 1%

1% Juliette Pantoja (UP): 0%

0% Henrique Simonard (PCO): 0%

Esperança bolsonarista

Para tentar encurtar a vantagem contra Paes, a campanha de Ramagem tem buscado cada vez mais associar sua imagem à do ex-presidente Jair Bolsonaro, como já era previsto. Nesta semana, ele foi à Brasília para produzir novos materiais com o aliado. No debate VEJA e VOTE, na última semana, Ramagem também fez questão de dizer que seu “único padrinho político” é Bolsonaro, na esperança de se descolar da reprovação do governador Claudio Castro, seu correligionário.

A última cartada do PL ficará para a reta final de campanha. De 3 a 6 de outubro — ou seja, até o dia marcado para o primeiro turno —, Jair Bolsonaro vai percorrer o Rio ao lado de Ramagem, pedindo votos para seu candidato. Na última sexta-feira, 13, o postulante do PL também já havia participado de ato com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, considerada outro trunfo do partido por ter boa aprovação nacionalmente. Resta saber quantos eleitores de Paes estão dispostos a mudar de ideia até 6 de outubro.