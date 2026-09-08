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Política

Quaest: quatro candidatos disputam acirradamente as duas vagas ao Senado por PE

Marília Arraes (PDT) lidera corrida, mas vê colega de chapa e um adversário da direita empatarem tecnicamente com ela

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 17h53 | Atualizado em 8 set 2026, 19h59
Marília Arraes
Ex-deputada federal Marília Arraes (PDT) lidera disputa ao Senado por Pernambuco, mas vê outros candidatos se aproximarem de suas intenções de votos (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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A disputa pelas duas cadeiras do Senado de Pernambuco está concorrida entre quatro candidatos, dois da esquerda e dois da direita, segundo a mais recente pesquisa da Quaest, divulgada na tarde desta terça-feira, 8. Para fazer este levantamento, foram ouvidos 1.302 eleitores do estado entre os dias 4 e 7 de setembro, gerando um documento com margem de erro é de três pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%. 

A ex-deputada federal Marília Arraes (PDT) lidera a corrida, com 17% das intenções de votos. Apesar disso, ela vê seu colega de chapa, o senador Humberto Costa (PT), que tenta a reeleição, empatar tecnicamente com ela. Da mesma forma, o deputado Mendonça Filho (PL) também empata tecnicamente, no limite da margem de erro, com a pedetista e, não tão no limite, com o petista

Um terceiro nome, do deputado Eduardo da Fonte (PP), aparece com 7%, empatando tecnicamente com Mendonça. Ambos são de direita e ligados à governadora Raquel Lyra (PSD), que atualmente tem maiores chances de reeleição.

Siga
  • Marília Arraes (PDT): 17% (eram 16% em 25 de agosto);
  • Humberto Costa (PT): 14% (eram 13%);
  • Mendonça Filho (PL): 11% (eram 9%);
  • Eduardo da Fonte (PP): 7% (eram 6%);
  • Túlio Gadêlha (PSD): 4% (eram 3%);
  • Pastor Gilvan Costa (Democrata): 1% (era 1%);
  • Carlos Sant’anna (Novo): 1% (era 1%);
  • Paulo Rubem Santiago (Rede): 0% (era 1%);
  • Mariano Macedo (PSTU): 0% (era 0%);
  • Gorett Bitu (UP): 0% (era 0%);
  • Mailson Neto (PCO): 0% (era 0%);
  • Samuel Timoteo (UP): 0% (era 0%);
  • Indecisos: 27% (eram 26%);
  • Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 24%)
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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00285/2026.

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