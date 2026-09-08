Quaest: quatro candidatos disputam acirradamente as duas vagas ao Senado por PE

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A disputa pelas duas cadeiras do Senado de Pernambuco está concorrida, com a última pesquisa Quaest mostrando Marília Arraes (PDT) na liderança. No entanto, Humberto Costa (PT) e Mendonça Filho (PL) aparecem em empate técnico. Eduardo da Fonte (PP) também se posiciona na briga, sinalizando um pleito muito apertado no estado.

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A disputa pelas duas cadeiras do Senado de Pernambuco está concorrida entre quatro candidatos, dois da esquerda e dois da direita, segundo a mais recente pesquisa da Quaest, divulgada na tarde desta terça-feira, 8. Para fazer este levantamento, foram ouvidos 1.302 eleitores do estado entre os dias 4 e 7 de setembro, gerando um documento com margem de erro é de três pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

A ex-deputada federal Marília Arraes (PDT) lidera a corrida, com 17% das intenções de votos. Apesar disso, ela vê seu colega de chapa, o senador Humberto Costa (PT), que tenta a reeleição, empatar tecnicamente com ela. Da mesma forma, o deputado Mendonça Filho (PL) também empata tecnicamente, no limite da margem de erro, com a pedetista e, não tão no limite, com o petista

Um terceiro nome, do deputado Eduardo da Fonte (PP), aparece com 7%, empatando tecnicamente com Mendonça. Ambos são de direita e ligados à governadora Raquel Lyra (PSD), que atualmente tem maiores chances de reeleição.

Marília Arraes (PDT): 17% (eram 16% em 25 de agosto);

(eram 16% em 25 de agosto); Humberto Costa (PT): 14% (eram 13%);

(eram 13%); Mendonça Filho (PL): 11% (eram 9%);

(eram 9%); Eduardo da Fonte (PP): 7% (eram 6%);

(eram 6%); Túlio Gadêlha (PSD): 4% (eram 3%);

Pastor Gilvan Costa (Democrata): 1% (era 1%);

Carlos Sant’anna (Novo): 1% (era 1%);

Paulo Rubem Santiago (Rede): 0% (era 1%);

Mariano Macedo (PSTU): 0% (era 0%);

Gorett Bitu (UP): 0% (era 0%);

Mailson Neto (PCO): 0% (era 0%);

Samuel Timoteo (UP): 0% (era 0%);

Indecisos: 27% (eram 26%);

Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 24%)

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00285/2026.