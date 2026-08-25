Nova pesquisa Quaest mostra como está a disputa ao governo do Rio

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Nova pesquisa Quaest revela Eduardo Paes na liderança da corrida eleitoral com 37% das intenções de voto. Douglas Ruas aparece em segundo com 14%, e Anthony Garotinho em terceiro com 7%. O levantamento, feito após o início da campanha, mostra o cenário atual e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.

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Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 25, mostra Eduardo Paes (PSD) na liderança com uma margem ampla, totalizando 37% das intenções de voto. O segundo melhor colocado é Douglas Ruas (PL), com 14%. Em seguida, aparece Anthony Garotinho (Republicanos), somando 7%. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Esta é a primeira pesquisa Quaest realizada após o início da campanha eleitoral, no dia 15 de agosto. Foram ouvidos 1302 eleitores entre os dias 21 e 24 deste mês.

Confira os números:

Eduardo Paes (PSD): 37%

Douglas Ruas (PL): 14%

Anthony Garotinho (Republicanos): 7%

William Siri (PSOL): 3%

Coronel Busnello (Missão): 1%

Cyro garcia (PSTU): 1%

Juliete Pantoja (UP): 1%

(UP): Luan Monteiro (PCO): 0%

André Marinho (Novo): 0%

Indecisos: 20%

Branco/nulo/não vai votar: 16%

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O nível de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi encomendada pelo grupo Globo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-RJ-08748/2026. Continua após a publicidade Na pesquisa Quaest anterior, realizada antes da campanha, no dia 27 de julho, o ex-prefeito do Rio somava 38%. Ruas e Garotinho estavam empatados com 10% cada. Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral Continua após a publicidade