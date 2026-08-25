Nova pesquisa Quaest mostra como está a disputa ao governo do Rio
Anthony garotinho (Republicanos) aparece em terceiro com 7%
Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 25, mostra Eduardo Paes (PSD) na liderança com uma margem ampla, totalizando 37% das intenções de voto. O segundo melhor colocado é Douglas Ruas (PL), com 14%. Em seguida, aparece Anthony Garotinho (Republicanos), somando 7%. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.
Esta é a primeira pesquisa Quaest realizada após o início da campanha eleitoral, no dia 15 de agosto. Foram ouvidos 1302 eleitores entre os dias 21 e 24 deste mês.
Confira os números:
- Eduardo Paes (PSD): 37%
- Douglas Ruas (PL): 14%
- Anthony Garotinho (Republicanos): 7%
- William Siri (PSOL): 3%
- Coronel Busnello (Missão): 1%
- Cyro garcia (PSTU): 1%
- Juliete Pantoja (UP): 1%
- Luan Monteiro (PCO): 0%
- André Marinho (Novo): 0%
- Indecisos: 20%
- Branco/nulo/não vai votar: 16%
O nível de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi encomendada pelo grupo Globo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-RJ-08748/2026.
Na pesquisa Quaest anterior, realizada antes da campanha, no dia 27 de julho, o ex-prefeito do Rio somava 38%. Ruas e Garotinho estavam empatados com 10% cada.