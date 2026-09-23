Pesquisa Quaest: Os novos números da disputa ao Senado em São Paulo

Uma nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra um cenário de estabilidade na disputa para o Senado em São Paulo.

Guilherme Derrite (PP), Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) seguem empatados tecnicamente na liderança, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. André do Prado (PL) empata com Tebet e Marina, mas não com Derrite.

Na comparação com a última rodada, de duas semanas atrás, todas as movimentações aconteceram dentro da margem de erro.

Veja a pesquisa para o Senado em São Paulo:

Continua após a publicidade

Guilherme Derrite (PP): 16% (eram 14% em 8 de setembro)

Marina Silva (Rede): 13% (eram 14%)

Simone Tebet (PSB): 12% (eram 12%)

André do Prado (PL): 8% (eram 7%)

Salles (Novo): 3% (eram 3%)

Soninha Francine (Cidadania): 1% (era 1%)

Geraldo Rufino (Podemos): 1% (era 1%)

Dra. Eliana Ferreira (PSTU): 1% (era 1%)

Guto Schiavetto (Missão): 1% (era 1%)

Maíra de Souza (UP): 1% (era 1%)

Marcio Alves (UP): 1% (era 0%)

Wiiliam Teixeira (Agir): 0% (era 0%)

Ednelson Cesaretti (PCO): 0% (era 0%)

Weller Gonçalves (PSTU): 0% (era 0%)

Petter Maahs (PCB): 0% (era 0%)

Indecisos: 24% (eram 26%)

Branco/Nulo/Não vai votar: 18% (eram 19%)

Sobre a pesquisa

A Quaest ouviu 1.800 eleitores paulistas entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-02456/2026.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral