Pesquisa Quaest: Os novos números da disputa ao Senado em São Paulo
Empate triplo na liderança permanece, segundo novo levantamento
Uma nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra um cenário de estabilidade na disputa para o Senado em São Paulo.
Guilherme Derrite (PP), Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) seguem empatados tecnicamente na liderança, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. André do Prado (PL) empata com Tebet e Marina, mas não com Derrite.
Na comparação com a última rodada, de duas semanas atrás, todas as movimentações aconteceram dentro da margem de erro.
Veja a pesquisa para o Senado em São Paulo:
- Guilherme Derrite (PP): 16% (eram 14% em 8 de setembro)
- Marina Silva (Rede): 13% (eram 14%)
- Simone Tebet (PSB): 12% (eram 12%)
- André do Prado (PL): 8% (eram 7%)
- Salles (Novo): 3% (eram 3%)
- Soninha Francine (Cidadania): 1% (era 1%)
- Geraldo Rufino (Podemos): 1% (era 1%)
- Dra. Eliana Ferreira (PSTU): 1% (era 1%)
- Guto Schiavetto (Missão): 1% (era 1%)
- Maíra de Souza (UP): 1% (era 1%)
- Marcio Alves (UP): 1% (era 0%)
- Wiiliam Teixeira (Agir): 0% (era 0%)
- Ednelson Cesaretti (PCO): 0% (era 0%)
- Weller Gonçalves (PSTU): 0% (era 0%)
- Petter Maahs (PCB): 0% (era 0%)
- Indecisos: 24% (eram 26%)
- Branco/Nulo/Não vai votar: 18% (eram 19%)
Sobre a pesquisa
A Quaest ouviu 1.800 eleitores paulistas entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-02456/2026.