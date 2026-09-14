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Política

Quaest: o que mudou na disputa presidencial a três semanas da eleição em relação a 2022

Levantamentos ajudam a medir como mudou o cenário presidencial entre as duas eleições

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 16h48
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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Quaest: o que mudou na disputa presidencial a três semanas da eleição em relação a 2022 Priorizar nos meus resultados Google

A menos de três semanas da eleição presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega à reta final da campanha de 2026 novamente à frente no primeiro turno, mas com uma vantagem menor do que a registrada no mesmo estágio da disputa de 2022. Na nova pesquisa Quaest, divulgada nesta segunda-feira, 14, o presidente tem 36% das intenções de voto, contra 31% do senador Flávio Bolsonaro (PL), uma diferença de cinco pontos percentuais.

Há quatro anos, em uma pesquisa realizada também a cerca de três semanas do primeiro turno, Lula aparecia com 42%, enquanto o então presidente Jair Bolsonaro (PL) tinha 34%. A distância entre os dois era, portanto, de oito pontos.

O paralelo entre as duas eleições mostra uma disputa mais apertada em 2026 na dianteira do primeiro turno. Ao mesmo tempo, revela outra diferença importante: Lula chega ao mesmo momento da campanha com um percentual inferior ao registrado quatro anos atrás. Flávio, por sua vez, aparece três pontos abaixo do patamar que Jair Bolsonaro tinha naquele estágio da corrida de 2022.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Qual era a vantagem de Lula a três semanas da eleição de 2022?

Na pesquisa Quaest daquele período, Lula marcava 42% das intenções de voto, diante de 34% de Jair Bolsonaro. Outros candidatos reuniam 13%, enquanto 6% dos entrevistados estavam indecisos e 5% declaravam voto branco, nulo ou afirmavam que não votariam.

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A diferença de oito pontos colocava Lula em uma posição mais confortável numericamente do que a observada na pesquisa divulgada agora.

A série de 2022 também mostrava que Bolsonaro vinha reduzindo a distância ao longo do ano. Em novembro de 2021, Lula tinha 48% contra 21% do então presidente. À medida que a eleição se aproximou, Bolsonaro avançou e chegou aos 34% registrados nas pesquisas de setembro, enquanto Lula oscilava na faixa dos 40%.

Como está a corrida no mesmo momento de 2026?

Na nova rodada da Quaest, Lula aparece com 36% e Flávio Bolsonaro, com 31%. A distância de cinco pontos também supera a margem de erro de dois pontos percentuais, embora seja três pontos menor do que aquela que separava Lula e Jair Bolsonaro no levantamento comparável de 2022.

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Atrás dos dois primeiros colocados, Augusto Cury (Avante) registra 7%. Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) têm 4% cada, enquanto Romeu Zema (Novo) aparece com 1%. Os demais nomes testados não pontuaram.

A parcela de indecisos chega a 10%, enquanto 7% dizem que votariam em branco, anulariam o voto ou não votariam.

Esse é outro contraste com o levantamento de setembro de 2022. Naquela altura, 6% estavam indecisos. Agora, são 10%, uma parcela maior do eleitorado ainda sem candidato definido na fotografia apresentada pela Quaest.

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O que o paralelo entre 2022 e 2026 mostra?

O principal ponto de comparação está na distância entre os dois primeiros colocados. A três semanas da eleição de 2022, Lula tinha oito pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro. No levantamento de 2026, a diferença para Flávio Bolsonaro é de cinco pontos.

Os percentuais absolutos dos dois principais candidatos também são menores agora. Lula passou de 42% naquele momento de 2022 para 36% na pesquisa atual. O candidato do PL, por sua vez, tinha 34% com Jair Bolsonaro e agora registra 31% com Flávio.

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A comparação, porém, não significa que as duas disputas tenham a mesma configuração. As listas de candidatos são diferentes, assim como o contexto de cada eleição. O paralelo permite apenas observar como os dois principais nomes estavam posicionados em levantamentos realizados em momentos semelhantes do calendário eleitoral.

Como foi feita a pesquisa?

A Quaest entrevistou 2.004 eleitores em todo o país entre os dias 10 e 13 de setembro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

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O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-03607/2026.

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