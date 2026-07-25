Quaest: nova pesquisa testa disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro em reduto eleitoral do petista

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A Quaest retorna à Bahia para nova pesquisa, explorando a disputa presidencial de 2026 entre Lula e Flávio Bolsonaro em múltiplos cenários. O levantamento também aborda a aprovação do governo federal, o governo da Bahia com Jerônimo e ACM Neto, e a corrida pelo Senado, com divulgação dos resultados em 29 de julho.

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A Quaest volta a campo na Bahia nesta semana para medir o cenário da disputa presidencial de 2026 entre os eleitores do estado, com atenção especial ao embate entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). O levantamento testará os dois em cenários de primeiro e segundo turnos e também vai avaliar potencial de voto, rejeição e firmeza da escolha do eleitor.

O levantamento ouvirá presencialmente 1.200 eleitores de 16 anos ou mais, residentes na Bahia, até a segunda, 27. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Os resultados serão divulgados na quarta-feira, 29 de julho.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Disputa presidencial na Bahia:

No cenário de primeiro turno, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem ao lado de Cabo Daciolo (Mobiliza), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Samara Martins (UP).

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Lula e Flávio Bolsonaro serão colocados frente a frente em uma simulação de segundo turno. Os entrevistados poderão declarar voto em um dos dois, optar por branco ou nulo, dizer que não iriam votar ou afirmar que ainda estão indecisos.

Além do confronto com Flávio Bolsonaro, Lula será testado em cenários de segundo turno contra Renan Santos, Romeu Zema e Ronaldo Caiado.

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O que a pesquisa perguntará sobre Lula e a família Bolsonaro?

O questionário vai investigar qual desfecho os baianos consideram melhor para o país: uma nova vitória de Lula e do PT, o retorno da família Bolsonaro ao governo, a eleição de um candidato moderado fora da polarização ou a vitória de um nome de fora da política.

A pesquisa também medirá a aprovação e a desaprovação do governo Lula, a avaliação da administração federal e a opinião dos eleitores sobre a permanência do presidente por mais quatro anos no cargo.

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Quais outros temas aparecem na pesquisa?

Além da disputa presidencial, a Quaest testará cenários para o governo da Bahia, incluindo um confronto entre ACM Neto (União) e o governador Jerônimo Rodrigues (PT), além de outros possíveis candidatos como Aroldo Felix (UP), José Estêvão (DC) e Ronaldo Mansur (PSOL).

A pesquisa também medirá a avaliação do governo estadual, a opinião dos eleitores sobre a reeleição de Jerônimo, os principais problemas da Bahia e o desempenho da administração em áreas como saúde, educação, segurança, transporte, infraestrutura e geração de emprego.

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Para o Senado, serão testados os nomes de Angelo Coronel (Republicanos), Gregorio Gould (UP), Jaques Wagner (PT), João Roma (PL), Marcelo Santtana (DC), Professora Delliana Ricelli (PSOL) e Rui Costa (PT). O questionário ainda perguntará se os eleitores preferem senadores aliados de Lula, de Bolsonaro ou independentes e medirá a disposição de voto em candidatos que defendam o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.