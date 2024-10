Quaest: nova pesquisa mantém situação de empate triplo em São Paulo

A pesquisa Quaest/TV Globo, divulgada nesta terça-feira, 24, mantém o cenário de empate triplo na liderança das intenções de voto na disputa pela prefeitura de São Paulo a menos de duas semanas para a votação. O prefeito Ricardo Nunes (MDB), que busca a reeleição, está numericamente na frente, mas empatado na margem de erro com Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB).

Na comparação com o levantamento anterior divulgado pelo mesmo instituto na quarta-feira passada, 18, Nunes oscilou um ponto percentual para cima, saindo de 24% para 25%, enquanto Boulos tem 23% e Marçal, 20%. Os candidatos do PSOL e do PRTB estão no mesmo patamar da última pesquisa. Ao considerar a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, os três candidatos estão tecnicamente empatados.

Em um segundo escalão, Tabata Amaral (PSB) voltou a ultrapassar numericamente José Luiz Datena (PSDB). A deputada do PSB oscilou um ponto para cima, em relação à semana passada, e agora tem 8%, enquanto o tucano perdeu dois pontos percentuais e ficou com 6%. Marina Helena (Novo) manteve 2% das intenções de voto nas duas pesquisas mais recentes.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-06330/2024, com nível de confiança de 95%. O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre 21 de setembro e 23 de setembro e, portanto, não mediu o impacto da agressão no debate da noite de segunda-feira.

Segundo turno

A pesquisa também simulou três cenários possíveis para o segundo turno. O atual prefeito venceria tanto Boulos quanto Marçal. Já o deputado do PSOL superaria o candidato do PRTB, mas a sua vantagem ficaria no limite da margem de erro.

Em uma disputa entre Nunes e Boulos, o emedebista aumentou a distância e teria 49% (eram 46% na semana passada), contra 32% (eram 35% na semana passada).

Em um duelo com Marçal, o atual prefeito teria 52% (eram 47% na semana passada), enquanto o coach teria 25% (eram 27% na semana passada).

Contra Boulos, Marçal manteve, no levantamento desta terça-feira, os 36% da pesquisa anterior, enquanto o psolista oscilou um ponto para baixo e foi a 42%.