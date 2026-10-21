Quaest: eleitores indecisos crescem e podem definir a eleição presidencial

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O número de eleitores indecisos dobrou na pesquisa espontânea da Quaest, saltando de 7% para 14% em uma semana, o que pode ser crucial para as eleições de 2026. O levantamento também aponta um empate técnico entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no cenário espontâneo e estimulado. Detalhes da pesquisa que precede o 2º turno.

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O número de indecisos sobre em quem votar para presidente da República dobrou no questionário espontâneo (no qual os nomes dos candidatos não são citados) da Quaest, na comparação com o levantamento anterior, e esse elemento pode definir o resultado do pleito de 2026. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.154 eleitores de todo o país entre os dias 17 e 20 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

O número, que foi de 7% em 14 de outubro para 14% nesta quarta-feira, 21 (apenas sete dias depois), mostra que há margem para alguma reviravolta eleitoral, como a buscada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ficou quase dois pontos percentuais atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro turno. Confira os números e a comparação abaixo.

Pesquisa espontânea (sem dizer os nomes dos candidatos) – 21/out

Flávio Bolsonaro (PL): 40%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 40%

Brancos/Nulos: 6%

Indecisos: 14%

Pesquisa espontânea (sem dizer os nomes dos candidatos) – 14/out

Flávio Bolsonaro (PL): 43%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 42%

Brancos/Nulos: 8%

Indecisos: 7%

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Estimativa de votos totais

Apesar disso, no questionário estimulado, quando os nomes de Lula e Flávio Bolsonaro são citados para os entrevistados, o número de indecisos se manteve estável na comparação com a pesquisa anterior.

Flávio Bolsonaro (PL): 45%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 44%

Brancos/Nulos: 2%

Indecisos: 9%

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No levantamento anterior, Flávio Bolsonaro tinha 46%, e Lula aparecia com 44% — brancos e nulos eram 1%, e os indecisos correspondiam a 9% — com empate técnico mantido. O que mostra uma manutenção do petista no mesmo patamar, enquanto o senador de direita teve uma leve oscilação para baixo.

Essa é a penúltima pesquisa da Quaest antes do segundo turno, no próximo domingo, 25, e ela está registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-08535/2026.

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A última pesquisa Quaest será divulgada no próximo sábado, 24, um dia antes da votação.