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Política

Quaest: eleitores indecisos crescem e podem definir a eleição presidencial

Pesquisa espontânea teve número dobrando desde o último levantamento, de 14 de outubro; na estimulada, se vê uma estagnação da taxa anterior

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 12h32 | Atualizado em 21 out 2026, 12h32
Montagem de dois políticos: à esquerda, Lula, com barba e cabelos grisalhos, terno cinza e gravata vermelha, boca entreaberta; à direita, um homem de cabelos escuros, terno preto e gravata azul, falando ao microfone
Lula e Flávio Bolsonaro polarizam eleição presidencial de 2026 (Edilson Rodrigues/Ton Molina/Agência Senado)
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Quaest: eleitores indecisos crescem e podem definir a eleição presidencial Priorize VEJA no Google

O número de indecisos sobre em quem votar para presidente da República dobrou no questionário espontâneo (no qual os nomes dos candidatos não são citados) da Quaest, na comparação com o levantamento anterior, e esse elemento pode definir o resultado do pleito de 2026. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.154 eleitores de todo o país entre os dias 17 e 20 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

O número, que foi de 7% em 14 de outubro para 14% nesta quarta-feira, 21 (apenas sete dias depois), mostra que há margem para alguma reviravolta eleitoral, como a buscada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ficou quase dois pontos percentuais atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro turno.  Confira os números e a comparação abaixo.

Pesquisa espontânea (sem dizer os nomes dos candidatos) – 21/out

  • Flávio Bolsonaro (PL): 40%
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 40%
  • Brancos/Nulos: 6%
  • Indecisos: 14%

Pesquisa espontânea (sem dizer os nomes dos candidatos) – 14/out

  • Flávio Bolsonaro (PL): 43%
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 42%
  • Brancos/Nulos: 8%
  • Indecisos: 7%
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Estimativa de votos totais

Apesar disso, no questionário estimulado, quando os nomes de Lula e Flávio Bolsonaro são citados para os entrevistados, o número de indecisos se manteve estável na comparação com a pesquisa anterior.

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 45%
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 44%
  • Brancos/Nulos: 2%
  • Indecisos: 9%
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No levantamento anterior, Flávio Bolsonaro tinha 46%, e Lula aparecia com 44% — brancos e nulos eram 1%, e os indecisos correspondiam a 9% — com empate técnico mantido. O que mostra uma manutenção do petista no mesmo patamar, enquanto o senador de direita teve uma leve oscilação para baixo.

Essa é a penúltima pesquisa da Quaest antes do segundo turno, no próximo domingo, 25, e ela está registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-08535/2026.

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A última pesquisa Quaest será divulgada no próximo sábado, 24, um dia antes da votação.

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Eleições 2026
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