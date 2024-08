Quaest: Eduardo Paes sobe para 60% e tem quase o triplo da soma dos adversários

Pesquisa Quaest sobre a corrida para a prefeitura do Rio divulgada nesta quarta-feira, 28, mostra o prefeito Eduardo Paes (PSD) com 60% das intenções de voto, 11 pontos acima do levantamento anterior, de 24 de julho. Pelos números, se as eleições fossem hoje, Paes seria reeleito no primeiro turno com um total quase três vezes maior do que a soma dos seus adversários. Alexandre Ramagem (PL) caiu de 13% para 9%, e Tarcísio Motta (PSOL), de 7% para 5%. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos.

Outros candidatos também pontuaram. Cyro Garcia (PSTU) aparece com 3%; atrás vêm Rodrigo Amorim (União Brasil), Marcelo Queiroz (PP), Juliete Pantoja (Unidade Popular) e Carol Sponza (Novo), todos com 1%.

Confira os números: