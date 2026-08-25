Quaest: Brizola e Zucco têm empate técnico no 1º e 2º turnos pelo governo gaúcho

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A pesquisa Genial/Quaest revela uma disputa acirrada pelo governo do Rio Grande do Sul, com Luciano Zucco (PL) e Juliana Brizola (PDT) em empate técnico. O grande número de indecisos mantém a corrida em aberto. O levantamento detalha cenários para o segundo turno, eleições ao Senado e a preferência presidencial no estado.

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A disputa pelo governo do Rio Grande do Sul está embolada, segundo a mais recente pesquisa Quaest. O deputado federal Luciano Zucco (PL) tem 26% das intenções de voto, enquanto a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) registra 23%, apontando para um empate técnico. O vice-governador Gabriel Souza (MDB), que tem o apoio do governador Eduardo Leite (PSD), aparece em terceiro lugar, com 9% das intenções de voto.

Os números foram obtidos pelo instituto ao ouvir 900 eleitores entre os dias 20 e 23 de agosto, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Brizola, que tem o petista Edegar Pretto como vice, é a candidata apoiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado, enquanto Zucco é o nome do senador Flávio Bolsonaro. A disputa entre ambos, portanto, repete a polarização nacional no estado.

Primeiro turno

Luciano Zucco (PL): 26%

Juliana Brizola (PDT): 23%

Gabriel Souza (MDB): 9%

Marcelo Maranata (PSDB): 2%

Priscila Voigt (UP): 1%

Cesar Pontes (PCO): 0%

Rejane de Oliveira (PSTU): 0%

Indecisos: 27%

Branco/nulo: 12%

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O elevado número de eleitores que ainda não escolheram um candidato mantém aberta a corrida pelo Palácio Piratini. Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, 74% não souberam ou não quiseram indicar um nome.

Segundo turno

A Quaest também testou possíveis confrontos em uma segunda rodada eleitoral. Desta vez, Juliana Brizola aparece numericamente à frente de Zucco, mas novamente empatados dentro da margem de erro. Nos outros cenários, ambos vencem o governista Gabriel Souza.

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Cenário 1:

Juliana Brizola: 36%

Luciano Zucco: 33%

Indecisos/não sabe/não respondeu: 19%

Branco/nulo: 12%

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Cenário 2:

Juliana Brizola: 32%

Gabriel Souza: 24%

Indecisos/não sabe/não respondeu: 24%

Branco/nulo: 20%

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Cenário 3:

Luciano Zucco: 33%

Gabriel Souza: 22%

Indecisos/não sabe/não respondeu: 23%

Branco/nulo: 22%

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Os resultados indicam que, apesar da liderança numérica de Zucco no primeiro turno, a eleição permanece aberta e a candidata do PDT apresenta competitividade nos cenários de segundo turno.

O governo Eduardo Leite na visão dos gaúchos

A pesquisa Quaest também mediu a percepção dos gaúchos sobre a administração de Eduardo Leite. A desaprovação do governo chegou a 45%, enquanto 42% aprovam a gestão.

Aprovação do governo

Desaprova: 45%

Aprova: 42%

Não sabe/não respondeu: 13%

Avaliação do governo

Regular: 44%

Positivo: 26%

Negativo: 26%

Não sabe/não respondeu: 4%

O resultado representa um obstáculo para Gabriel Souza, que aparece distante dos dois primeiros colocados na corrida pelo governo.

Disputa pelo Senado

A eleição para o Senado apresenta um cenário ainda mais fragmentado e em aberto. Como os gaúchos escolherão dois senadores em 2026, cinco candidatos aparecem próximos na pesquisa.

A ex-deputada Manuela d’Ávila (PSOL-RS) aparece numericamente à frente, mas a diferença entre os cinco primeiros está dentro da margem de erro, mantendo-a em empate técnico.

Manuela d’Ávila (PSOL): 12%

Paulo Pimenta (PT): 9%

Marcel van Hattem (Novo): 9%

Ubiratan Sanderson (PL): 8%

Germano Rigotto (MDB): 8%

Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 1%

Frederico Antunes (PSD): 1%

Milton Cardoso (PSDB): 1%

Luciano do MLB (UP): 0%

Tania Peres (UP): 0%

Ric Jones (PCO): 0%

Renato Jaguarão (Cidadania): 0%

Regis Ethur (PSTU): 0%

Indecisos/não sabe/não respondeu: 37%

Branco/nulo: 14%

Disputa presidencial no RS

Na corrida presidencial, o cenário gaúcho também é de empate técnico. Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente, com 34%, contra 28% de Lula (PT). Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados. Os demais candidatos aparecem bem atrás:

Flávio Bolsonaro (PL): 34%

Lula (PT): 28%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Romeu Zema (Novo): 2%

Renan Santos (Missão): 2%

Escritor Augusto Cury (Avante): 2%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 1%

Clariana Barão (DC): 0%

Samara Martins (UP): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Indecisos: 18%

Branco/nulo/não vai votar: 10%

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