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Política

Quaest: Brizola e Zucco têm empate técnico no 1º e 2º turnos pelo governo gaúcho

Com apoios de Lula e Flávio, candidatos ao governo gaúcho reproduzem polarização nacional no estado

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 10h15 | Atualizado em 25 ago 2026, 11h18
Mulher de óculos e cabelo escuro, com microfone na mão, e homem de terno azul e gravata clara, também com microfone, ambos falando em eventos públicos
Juliana Brizola (PDT) é a candidata de Lula no Rio Grande do Sul, enquanto Luciano Zucco (PL) é o candidato de Flávio Bolsonaro (Redes sociais/Reprodução/Thiago Cristino/Câmara dos Deputados)
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Quaest: Brizola e Zucco têm empate técnico no 1º e 2º turnos pelo governo gaúcho Priorizar nos meus resultados Google

A disputa pelo governo do Rio Grande do Sul está embolada, segundo a mais recente pesquisa Quaest. O deputado federal Luciano Zucco (PL) tem 26% das intenções de voto, enquanto a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) registra 23%, apontando para um empate técnico. O vice-governador Gabriel Souza (MDB), que tem o apoio do governador Eduardo Leite (PSD), aparece em terceiro lugar, com 9% das intenções de voto.

Os números foram obtidos pelo instituto ao ouvir 900 eleitores entre os dias 20 e 23 de agosto, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Brizola, que tem o petista Edegar Pretto como vice, é a candidata apoiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado, enquanto Zucco é o nome do senador Flávio Bolsonaro. A disputa entre ambos, portanto, repete a polarização nacional no estado.

Siga

Primeiro turno

  • Luciano Zucco (PL): 26%
  • Juliana Brizola (PDT): 23%
  • Gabriel Souza (MDB): 9%
  • Marcelo Maranata (PSDB): 2%
  • Priscila Voigt (UP): 1%
  • Cesar Pontes (PCO): 0%
  • Rejane de Oliveira (PSTU): 0%
  • Indecisos: 27%
  • Branco/nulo: 12%
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O elevado número de eleitores que ainda não escolheram um candidato mantém aberta a corrida pelo Palácio Piratini. Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, 74% não souberam ou não quiseram indicar um nome.

Segundo turno

A Quaest também testou possíveis confrontos em uma segunda rodada eleitoral. Desta vez, Juliana Brizola aparece numericamente à frente de Zucco, mas novamente empatados dentro da margem de erro. Nos outros cenários, ambos vencem o governista Gabriel Souza.

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Cenário 1:

  • Juliana Brizola: 36%
  • Luciano Zucco: 33%
  • Indecisos/não sabe/não respondeu: 19%
  • Branco/nulo: 12%
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Cenário 2:

  • Juliana Brizola: 32%
  • Gabriel Souza: 24%
  • Indecisos/não sabe/não respondeu: 24%
  • Branco/nulo: 20%
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Cenário 3:

  • Luciano Zucco: 33%
  • Gabriel Souza: 22%
  • Indecisos/não sabe/não respondeu: 23%
  • Branco/nulo: 22%
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Os resultados indicam que, apesar da liderança numérica de Zucco no primeiro turno, a eleição permanece aberta e a candidata do PDT apresenta competitividade nos cenários de segundo turno.

O governo Eduardo Leite na visão dos gaúchos

A pesquisa Quaest também mediu a percepção dos gaúchos sobre a administração de Eduardo Leite. A desaprovação do governo chegou a 45%, enquanto 42% aprovam a gestão.

Aprovação do governo

  • Desaprova: 45%
  • Aprova: 42%
  • Não sabe/não respondeu: 13%

Avaliação do governo

  • Regular: 44%
  • Positivo: 26%
  • Negativo: 26%
  • Não sabe/não respondeu: 4%

O resultado representa um obstáculo para Gabriel Souza, que aparece distante dos dois primeiros colocados na corrida pelo governo.

Disputa pelo Senado

A eleição para o Senado apresenta um cenário ainda mais fragmentado e em aberto. Como os gaúchos escolherão dois senadores em 2026, cinco candidatos aparecem próximos na pesquisa.

A ex-deputada Manuela d’Ávila (PSOL-RS) aparece numericamente à frente, mas a diferença entre os cinco primeiros está dentro da margem de erro, mantendo-a em empate técnico.

  • Manuela d’Ávila (PSOL): 12%
  • Paulo Pimenta (PT): 9%
  • Marcel van Hattem (Novo): 9%
  • Ubiratan Sanderson (PL): 8%
  • Germano Rigotto (MDB): 8%
  • Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 1%
  • Frederico Antunes (PSD): 1%
  • Milton Cardoso (PSDB): 1%
  • Luciano do MLB (UP): 0%
  • Tania Peres (UP): 0%
  • Ric Jones (PCO): 0%
  • Renato Jaguarão (Cidadania): 0%
  • Regis Ethur (PSTU): 0%
  • Indecisos/não sabe/não respondeu: 37%
  • Branco/nulo: 14%

Disputa presidencial no RS

Na corrida presidencial, o cenário gaúcho também é de empate técnico. Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente, com 34%, contra 28% de Lula (PT). Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados. Os demais candidatos aparecem bem atrás:

  • Flávio Bolsonaro (PL): 34%
  • Lula (PT): 28%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3%
  • Romeu Zema (Novo): 2%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 2%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 1%
  • Clariana Barão (DC): 0%
  • Samara Martins (UP): 0%
  • Hertz Dias (PSTU): 0%
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Indecisos: 18%
  • Branco/nulo/não vai votar: 10%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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