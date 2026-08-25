Quaest: Brizola e Zucco têm empate técnico no 1º e 2º turnos pelo governo gaúcho
Com apoios de Lula e Flávio, candidatos ao governo gaúcho reproduzem polarização nacional no estado
A disputa pelo governo do Rio Grande do Sul está embolada, segundo a mais recente pesquisa Quaest. O deputado federal Luciano Zucco (PL) tem 26% das intenções de voto, enquanto a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) registra 23%, apontando para um empate técnico. O vice-governador Gabriel Souza (MDB), que tem o apoio do governador Eduardo Leite (PSD), aparece em terceiro lugar, com 9% das intenções de voto.
Os números foram obtidos pelo instituto ao ouvir 900 eleitores entre os dias 20 e 23 de agosto, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Brizola, que tem o petista Edegar Pretto como vice, é a candidata apoiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado, enquanto Zucco é o nome do senador Flávio Bolsonaro. A disputa entre ambos, portanto, repete a polarização nacional no estado.
Primeiro turno
- Luciano Zucco (PL): 26%
- Juliana Brizola (PDT): 23%
- Gabriel Souza (MDB): 9%
- Marcelo Maranata (PSDB): 2%
- Priscila Voigt (UP): 1%
- Cesar Pontes (PCO): 0%
- Rejane de Oliveira (PSTU): 0%
- Indecisos: 27%
- Branco/nulo: 12%
O elevado número de eleitores que ainda não escolheram um candidato mantém aberta a corrida pelo Palácio Piratini. Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, 74% não souberam ou não quiseram indicar um nome.
Segundo turno
A Quaest também testou possíveis confrontos em uma segunda rodada eleitoral. Desta vez, Juliana Brizola aparece numericamente à frente de Zucco, mas novamente empatados dentro da margem de erro. Nos outros cenários, ambos vencem o governista Gabriel Souza.
Cenário 1:
- Juliana Brizola: 36%
- Luciano Zucco: 33%
- Indecisos/não sabe/não respondeu: 19%
- Branco/nulo: 12%
Cenário 2:
- Juliana Brizola: 32%
- Gabriel Souza: 24%
- Indecisos/não sabe/não respondeu: 24%
- Branco/nulo: 20%
Cenário 3:
- Luciano Zucco: 33%
- Gabriel Souza: 22%
- Indecisos/não sabe/não respondeu: 23%
- Branco/nulo: 22%
Os resultados indicam que, apesar da liderança numérica de Zucco no primeiro turno, a eleição permanece aberta e a candidata do PDT apresenta competitividade nos cenários de segundo turno.
O governo Eduardo Leite na visão dos gaúchos
A pesquisa Quaest também mediu a percepção dos gaúchos sobre a administração de Eduardo Leite. A desaprovação do governo chegou a 45%, enquanto 42% aprovam a gestão.
Aprovação do governo
- Desaprova: 45%
- Aprova: 42%
- Não sabe/não respondeu: 13%
Avaliação do governo
- Regular: 44%
- Positivo: 26%
- Negativo: 26%
- Não sabe/não respondeu: 4%
O resultado representa um obstáculo para Gabriel Souza, que aparece distante dos dois primeiros colocados na corrida pelo governo.
Disputa pelo Senado
A eleição para o Senado apresenta um cenário ainda mais fragmentado e em aberto. Como os gaúchos escolherão dois senadores em 2026, cinco candidatos aparecem próximos na pesquisa.
A ex-deputada Manuela d’Ávila (PSOL-RS) aparece numericamente à frente, mas a diferença entre os cinco primeiros está dentro da margem de erro, mantendo-a em empate técnico.
- Manuela d’Ávila (PSOL): 12%
- Paulo Pimenta (PT): 9%
- Marcel van Hattem (Novo): 9%
- Ubiratan Sanderson (PL): 8%
- Germano Rigotto (MDB): 8%
- Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 1%
- Frederico Antunes (PSD): 1%
- Milton Cardoso (PSDB): 1%
- Luciano do MLB (UP): 0%
- Tania Peres (UP): 0%
- Ric Jones (PCO): 0%
- Renato Jaguarão (Cidadania): 0%
- Regis Ethur (PSTU): 0%
- Indecisos/não sabe/não respondeu: 37%
- Branco/nulo: 14%
Disputa presidencial no RS
Na corrida presidencial, o cenário gaúcho também é de empate técnico. Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente, com 34%, contra 28% de Lula (PT). Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados. Os demais candidatos aparecem bem atrás:
- Flávio Bolsonaro (PL): 34%
- Lula (PT): 28%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 2%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 1%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Samara Martins (UP): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Indecisos: 18%
- Branco/nulo/não vai votar: 10%