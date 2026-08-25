Os números da pesquisa Quaest sobre a disputa ao Senado no Rio
Levantamento mostra disputa acirrada pela segunda vaga no Senado
A Quaest divulgou esta terça-feira, 25, o levantamento da disputa pelas duas vagas ao Senado no Rio de Janeiro. A deputada Benedita da Silva (PT) aparece em primeiro, com 10% das intenções de voto. Em seguida, há seis candidatos empatados, considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.
O levantamento mostra o deputado Carlos Jordy (PL) com 7%; o deputado Marcelo Crivella (Republicanos) com 6%; a vereadora Mônica Benício (PSOL) com 5%; o senador Carlos Portinho (PL) também com 5%, o deputado Pedro Paulo (PSD) com 3%; e Waguinho (Republicanos) com 2%.
Esta é a primeira pesquisa Quaest realizada após o início da campanha eleitoral, no dia 15 de agosto. Foram ouvidos 1.302 eleitores entre os dias 21 e 24 e o nível de confiança é de 95%.
Confira os números:
- Benedita da Silva (PT): 10%
- Carlos Jordy (PL): 7%
- Marcelo Crivella (Republicanos): 6%
- Mônica Benício (PSOL): 5%
- Carlos Portinho (PL): 5%
- Pedro Paulo (PSD): 3%
- Waguinho (Republicanos); 2%
- Paula Falcão (PSTU): 1%
- André Monteiro (Democrata): 1%
- Marcos Dias (Podemos): 1%
- Michelly Xavier (UP): 1%
- Helio Secco (Missão): 1%
- Luciano Mattos (PRTB): 0%
- Luiz Eugenio (PCO): 0%
- Vinicius Benevides (UP): 0%
- Ó Clemente (Democrata): 0%
- Nulo/branco/não vai votar: 28%
- Indecisos: 29%
A pesquisa foi encomendada pelo Grupo Globo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-08748/2026.