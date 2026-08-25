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Política

Os números da pesquisa Quaest sobre a disputa ao Senado no Rio

Levantamento mostra disputa acirrada pela segunda vaga no Senado

Por Gustavo Villela 25 ago 2026, 17h38 | Atualizado em 25 ago 2026, 17h59
Mulher negra de cabelos crespos e curtos, com brincos e colar de pingente oval claro, fala ao microfone. Ela veste blusa estampada em tons claros e blusa verde por baixo, com expressão séria e boca aberta, em ambiente interno com fundo escuro
A deputada federal Benedita da Silva (PT), ex-governadora do Rio de Janeiro e candidata ao Senado em 2026 (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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Os números da pesquisa Quaest sobre a disputa ao Senado no Rio Priorizar nos meus resultados Google

A Quaest divulgou esta terça-feira, 25, o levantamento da disputa pelas duas vagas ao Senado no Rio de Janeiro. A deputada Benedita da Silva (PT) aparece em primeiro, com 10% das intenções de voto. Em seguida, há seis candidatos empatados, considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento mostra o deputado Carlos Jordy (PL) com 7%; o deputado Marcelo Crivella (Republicanos) com 6%; a vereadora Mônica Benício (PSOL) com 5%; o senador Carlos Portinho (PL) também com 5%, o deputado Pedro Paulo (PSD) com 3%; e Waguinho (Republicanos) com 2%.

Esta é a primeira pesquisa Quaest realizada após o início da campanha eleitoral, no dia 15 de agosto. Foram ouvidos 1.302 eleitores entre os dias 21 e 24 e o nível de confiança é de 95%.

Confira os números:

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  • Benedita da Silva (PT): 10%
  • Carlos Jordy (PL): 7%
  • Marcelo Crivella (Republicanos): 6%
  • Mônica Benício (PSOL): 5%
  • Carlos Portinho (PL): 5%
  • Pedro Paulo (PSD): 3%
  • Waguinho (Republicanos); 2%
  • Paula Falcão (PSTU): 1%
  • André Monteiro (Democrata): 1%
  • Marcos Dias (Podemos): 1%
  • Michelly Xavier (UP): 1%
  • Helio Secco (Missão): 1%
  • Luciano Mattos (PRTB): 0%
  • Luiz Eugenio (PCO): 0%
  • Vinicius Benevides (UP): 0%
  • Ó Clemente (Democrata): 0%
  • Nulo/branco/não vai votar: 28%
  • Indecisos: 29%

A pesquisa foi encomendada pelo Grupo Globo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-08748/2026.

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TAGS:
Benedita da Silva
Eleições 2026
Pesquisas Eleitorais
Quaest
Rio de Janeiro
Senado
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