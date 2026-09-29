Pesquisa Quaest mostra a diferença entre Eduardo Paes e Douglas Ruas no Rio
Pesquisa levantou cenário com Garotinho e também sem o ex-governador
Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, sobre a disputa a governador do Rio mostra Eduardo Paes (PSD) na liderança com 34%, seguido por Douglas Ruas (PL), que soma 25% das intenções de votos. A distância entre os dois diminuiu em relação ao último levantamento do instituto, do dia 23 deste mês: caiu de 13 pontos para 9.
Paes tinha 36%, enquanto Ruas, 23%. Garotinho (Republicanos) nessa pesquisa aparece com 9%. Antes, totalizava 8%.
A Quaest também testou outro cenário, sem Garotinho, que teve o registro da sua candidatura indeferido pelo TRE do Rio e deve recorrer ao TSE. Nessa pesquisa, Paes vai a 35%, e Ruas, a 26%.
A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
Segundo turno
Em cenário de segundo turno entre Paes e Ruas, o ex-prefeito do Rio soma 43%, e o deputado do PL, 33%. Antes, Paes tinha 44%, e Ruas, 31%.
A pesquisa entrevistou 1.302 eleitores entre os dias 25 e 28 de setembro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o protocolo RJ-04419/2026.