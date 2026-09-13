QG de Flávio Bolsonaro vê ‘febre alta’ na economia antes do que Lula esperava

Ler Resumo





A campanha de Flávio Bolsonaro aposta na crise econômica, focando na carestia e no endividamento das famílias, usando exemplos como Casas Bahia e Habib’s em recuperação judicial. A tese bolsonarista associa a “violência silenciosa” da economia à insegurança. A campanha do PT reage, buscando acalmar o mercado. Veja a estratégia.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Desde o início do horário eleitoral gratuito, o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, tem investido em programas gravados dentro de supermercados e em frente a imóveis comerciais fechados durante o que deveria ser o período de expediente, repisando argumentos sobre a carestia de alimentos e o endividamento das famílias e das empresas.

A preocupação da campanha rival é latente. Recentemente, o presidente Lula convidou um grupo de empresários do mercado financeiro e do setor produtivo para um jantar no Palácio da Alvorada. Na ocasião, buscou transmitir aos comensais linhas gerais de seus planos para a política fiscal, uma preocupação unânime entre os chamados “donos do PIB”, e ouvir impressões dos convidados.

Os recentes pedidos de recuperação judicial da gigante varejista Casas Bahia e do Grupo Gennius, controlador das redes Habib’s, Ragazzo e Tendall Grill, além das dificuldades financeiras da rede de óticas Chilli Beans, que tem afirmado estar em tratativas para negociar dívidas com bancos, redobraram a confiança do QG político do Zero Um na estratégia de comunicação.

Continua após a publicidade

“A febre alta da crise econômica veio antes do que o PT esperava”, resume uma pessoa a par do processo decisório na plataforma bolsonarista.

Continua após a publicidade

No programa eleitoral do PL no sábado, 5, o destaque vai para aquela que ainda é a maior preocupação dos brasileiros, segundo as pesquisas: a insegurança, a violência e o crime organizado. Em peças assim, Flávio reforça a promessa seguir os Estados Unidos e classificar o Comando Vermelho, o PCC e as milícias como “organizações narcoterroristas”. Mas o roteiro da peça faz uma emenda.

Continua após a publicidade

“Tem outro tipo de violência que também machuca muito as famílias”, diz a narradora. “Uma violência silenciosa que dói no coração das mães, dos pais, na hora de passar as compras no caixa. É quando aquele biscoitinho, aquele chocolate, aquele iogurte tem que voltar para as prateleiras porque não sobrou dinheiro para pagar. E essa mãe, esse pai levam uma compra menor e a tristeza para casa”, acrescenta.