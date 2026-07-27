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Política

PT vai ao STF pedir investigação por vídeo de Jair Bolsonaro feito por IA

Durante a convenção nacional do PL no último sábado, 25, foi exibido um vídeo com o rosto e a voz do ex-presidente, que está preso em regime domiciliar

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 10h48 | Atualizado em 27 jul 2026, 11h05
Vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro feito por IA, exibido na convenção nacional do PL do último sábado, 25
Vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro feito por IA, exibido na convenção nacional do PL do último sábado, 25 (Isabella Alonso Panho/VEJA)
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PT vai ao STF pedir investigação por vídeo de Jair Bolsonaro feito por IA Priorizar nos meus resultados Google

O Partido dos Trabalhadores, através do seu presidente nacional, Edinho Silva, foi ao Supremo Tribunal Federal (STF) questionar o uso de um vídeo de Jair Bolsonaro feito por inteligência artificial durante a convenção nacional do PL no último sábado, 25. O evento bateu o martelo sobre o nome de Flávio Bolsonaro, que foi formalizado como candidato a presidente da República pela sigla. O nome de seu vice e as alianças com outros partidos permaneceram indefinidas.

A petição do PT, apresentada neste domingo, 26, na execução penal de Bolsonaro, argumenta que o deepfake (vídeo feito por IA que simula a imagem e a voz de uma pessoa) é uma forma de burlar a proibição estabelecida para o ex-presidente de ter redes sociais e de se conectar com o público.

“O desrespeito à ordem judicial ainda ganha projeção quando se observa que o discurso por IA foi planejado para alcançar as milhares de pessoas presentes no evento e, paralelamente, incalculáveis espectadores e eleitores através das transmissões ao vivo realizadas e hospedadas nas páginas do PL e Flávio Bolsonaro no Youtube, além da cobertura midiática que a imprensa tem dado ao fato em rede nacional”, diz trecho da manifestação do PT.

Em outro ponto, a sigla diz que o episódio é parecido com o da “Carta aos Brasileiros” — quando Flávio Bolsonaro abriu uma live nas suas redes sociais para ler uma carta do pai, com esse mesmo título, pedindo a unidade da direita em torno da sua, na época, pré-candidatura. A carta foi lida nas redes no mesmo dia em que o senador visitou o ex-presidente. Por conta desse episódio, as visitas de Flávio ao pai foram suspensas por 90 dias, prazo que terminará só depois do primeiro turno das eleições.

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Esse pedido do PT foi apresentado como uma notícia de fato. Na prática, é um jeito de informar a Justiça sobre um ato supostamente ilícito e pedir que ele seja investigado. O processo foi enviado ao gabinete do relator, Alexandre de Moraes, na manhã desta segunda, 27, e aguarda manifestação do ministro.

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