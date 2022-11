PT teme nova operação da PRF no dia da posse de Lula

A cúpula do PT teme uma nova ação da Polícia Rodoviário Federal, a PRF, semelhante ao ocorrido no segundo turno das eleições, no dia da cerimônia de posse de Lula como novo presidente.

A PRF realizou cerca de 514 operações no segundo turno das eleições, 70% a mais do que no primeiro turno. A operação foi denunciada por cidadãos que tentavam chegar aos locais de votação, mas estavam sendo impedidos pelos policiais. A atuação ficou mais concentrada no Nordeste, região que concentrava o maior número de votos para Lula. Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, existe receio na cúpula do PT de que a PRF adote o mesmo procedimento no dia 1 de janeiro de 2023. Caminhoneiros e apoiadores de Jair Bolsonaro bloquearam as vias das principais rodovias do país nos últimos dias em protesto à eleição democrática de Lula.

Jair Bolsonaro já disse à aliados que pretende viajar para fora no país no dia, deixando a cargo de seu vice Hamilton Mourão a transferência da faixa presidencial para Lula.