PT sofre derrota arrasadora e não consegue reeleger o líder do governo Lula no Congresso

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Randolfe Rodrigues, líder do governo Lula no Congresso, foi derrotado e não conseguiu a reeleição para o Senado, perdendo sua vaga para Rayssa Furlan (Pode-AP). Ele parabenizou os eleitos e pediu engajamento na campanha de Lula para o segundo turno. Uma reviravolta política no Amapá.

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O Partido dos Trabalhadores sofreu uma forte derrota neste domingo, 4, ao não conseguir reeleger o líder do governo Lula no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP). Ele perdeu a sua vaga após dois mandatos para a ex-primeira-dama de Macapá, Rayssa Furlan (Pode-AP), mulher do governador eleito do Amapá, Dr. Furlan (PSD).

Tanto Randolfe quanto o senador Lucas Barreto (PSD) tentavam a reeleição, no entanto, o segundo — que também estava na chapa dos Furlan — conquistou mais oito anos no Senado Federal. Com 100% das urnas apuradas, o petista ficou em terceiro lugar, com 18,55% dos votos.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Ranfolfe Rodrigues parabenizou seus adversários e disse que o Brasil enfrenta momentos difíceis, pedindo engajamento pela reeleição do presidente Lula no segundo turno.

“Nas eleições, na democracia, ao vencedor não cabe a soberba, ao derrotado não cabe o ódio. Quero cumprimentar o governador eleito, Antônio Furlan, a senadora Rayssa e o senador Lucas Barreto. Desejo a todos o melhor esforço pelo Amapá no próximo período. Os tempos são desafiadores. É tarefa de cada um de nós, a partir de amanhã, para defender a democracia, para defender o melhor do Brasil, se engajar na candidatura de Lula presidente. É em torno disso que estarei dedicado”, afirmou.