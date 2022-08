PT rompe com Freixo no Rio e procura ‘forte palanque’ para Lula

O Partido dos Trabalhadores rompeu oficialmente o apoio à candidatura do deputado federal Marcelo Freixo (PSB) para o governo do Rio de Janeiro. Em nota divulgada na noite desta terça-feira, 2, a sigla afirmou que irá debater nos próximos dias “alternativas de coligação majoritária” para “um forte palanque” do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O fim da aliança entre os partidos no Rio ocorreu após divergências para indicações ao Senado. Enquanto o PSB afirmava que não abriria mão da candidatura do deputado federal Alessandro Molon, o PT queria apoio à candidatura de André Ceciliano, presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado).

A nota isenta Freixo pelo rompimento e afirma que o deputado “sempre defendeu a unidade da coligação apostando primeiro no convencimento do deputado Molon, confiando no acordo firmado entre os dois, e depois pressionando a Direção Nacional do PSB”. Mas conclui que, “nesse cenário, infelizmente não é mais possível manter o apoio a candidatura Freixo ao governo do estado”.

Apesar de não ter mais o PT na aliança, Marcelo Freixo conseguiu apoio do PSDB do Rio de Janeiro para a sua candidatura. Os tucanos indicaram o ex-prefeito Cesar Maia para ser o vice na chapa.

Confira a íntegra da nota

“O PT do RJ rompe a aliança com Freixo!

Nos últimos meses, um debate dividiu a coligação de apoio a pré-candidatura de Marcelo Freixo ao governo, foi a insistência do deputado Molon, com apoio de parte da Direção Nacional do PSB, em manter a sua candidatura divisionista ao Senado.

Continua após a publicidade

Esse descumprimento de um acordo feito entre Molon e Freixo, entre o PT e o PSB, nos dividiu, com parte da esquerda atacando o nosso companheiro André, pré-candidato do PT ao Senado, numa campanha sórdida nas redes, como não se via faz anos.

A aventura da candidatura divisionista se manteve, mesmo após o Ato na Cinelândia, mesmo após os posicionamentos do próprio Marcelo Freixo, Flávio Dino, Márcio França e Danilo Cabral em defesa da unidade e cobrando o cumprimento do acordo. Aliás, Marcelo Freixo sempre defendeu a unidade da coligação apostando primeiro no convencimento do deputado Molon, confiando no Acordo firmado entre os dois, e depois pressionando Molon e a Direção Nacional do PSB.

Na nossa boa fé, e na nossa crença na importância do cumprimento de acordos, sabendo da nossa responsabilidade na construção de uma coligação de 8 partidos, aguardávamos até agora por uma definição final da Direção Nacional do PSB. Todavia, fomos surpreendidos pela defesa do Presidente Nacional do PSB da manutenção da candidatura divionista e aventureira de Molon.

Consideramos que a divisão na coligação majoritária inviabilizará um palanque forte para o Presidente Lula, inviabilizará as nossas candidaturas majoritárias, tanto Freixo, como o André. Não aceitamos mergulhar nosso partido e nossas campanhas em uma guerra fratricida. Não faremos o jogo pequeno das prioridades pessoais, da manutenção de mandatos proporcionais a todo custo, como é a prioridade de alguns setores.

Reafirmamos a candidatura do nosso pré-candidato André Ceciliano ao Senado, candidatura aprovada por unanimidade no Diretório. Desde 2019, André liderou a ALERJ defendendo a UERJ, os servidores, e a democracia contra os ataques da ultra-direita. André nos representa.

Mas nesse cenário, infelizmente não é mais possível manter o apoio a candidatura Freixo ao governo do Estado. E vamos, nos próximos dias, debater alternativas de coligação majoritária com a Direção Nacional do PT e com os partidos da Federação para que tenhamos um forte palanque do Lula no nosso Estado”.

Continua após a publicidade