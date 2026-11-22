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Segundo o cientista político Alberto Carlos de Almeida, o avanço do PL no Congresso exigirá que Lula componha com o Centrão e transforme o PT em uma legenda mais ampla para assegurar governabilidade e conter a oposição em seu quarto mandato presidencial.

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O maior destaque do primeiro turno das eleições foi a avalanche de vitórias de candidatos do PL ao Congresso. O partido terá as maiores bancadas da Câmara, com 121 dos 513 deputados, e do Senado, com 29 dos 81 parlamentares. É com essa composição no Legislativo que Lula, reeleito à Presidência da República com uma inédita virada depois de ficar atrás de Flávio Bolsonaro na rodada inicial, terá de lidar em busca de governabilidade em seu quarto mandato.

Na avaliação do cientista político Alberto Carlos de Almeida, as urnas impõem dois desafios a Lula. O mais imediato, do qual ele não vê saída, é distribuir ministérios importantes a aliados no Centrão, inclusive dentro do Palácio do Planalto, onde ficam os gabinetes de auxiliares encarregados da articulação política com o Congresso, para que deputados desse segmento componham a base governista com os 124 que legendas de esquerda terão na Câmara a partir de fevereiro.

“Tem que ser um governo menos petista”, afirma Almeida, ecoando comentários de aliados de Lula fora do PT, que tanto criticam a reserva das cadeiras ministeriais mais importantes a correligionários do presidente quanto o aconselham a tomar um rumo diferente em seu quarto governo.

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O outro desafio, de médio e longo prazo — e que, segundo Almeida, não entra em contradição com o primeiro — , é transformar o PT em um “partido-ônibus” da esquerda. Para o cientista político, não há qualquer diferença entre os senadores Jaques Wagner (BA) e Camilo Santana (CE), o senador eleito Rui Costa (BA), o governador reeleito do Piauí Rafael Fonteles e até a ex-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) Kátia Abreu, todos do PT, sendo esta última recém-filiada, e “políticos tradicionais com sensibilidade social” de outros partidos.

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Ele cita como exemplos de políticos que o PT poderia tentar filiar o senador e ex-governador de Alagoas Renan Filho, do MDB; o governador do Espírito Santo Ricardo Ferraço, também do MDB, que perdeu a disputa pela reeleição; o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes, do PSD, derrotado por Douglas Ruas (PL) na eleição ao Palácio da Guanabara; e até o próprio Gilberto Kassab, que foi candidato a vice-presidente pelo PSD e é o chefão nacional da sigla.

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“O PT hoje teria muito mais condições de propor um ajuste fiscal razoável, sem perda de direitos importantes para os mais pobres, que fosse viável aprovar no Congresso”, diz Almeida. “Vai se tornar praticamente mandatório para o partido seguir esse trajeto da expansão, porque, senão, o PL só vai crescer, crescer, crescer e você não vai ter uma força de esquerda do outro lado. A gente não pensa fora da caixinha. Mas políticos que vão ter dificuldade de sobreviver nos seus partidos menores poderiam ir para o PT sem mudar a natureza do PT.”