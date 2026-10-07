PT não vê espaço para Motta se alinhar a Flávio Bolsonaro no segundo turno

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não veem espaço para o presidente da Câmara, Hugo Motta, se alinhar à campanha de Flávio Bolsonaro neste momento.

O filho de Jair Bolsonaro passou para o segundo turno da corrida presidencial à frente do petista, o que já atraiu o apoio de partidos do Centrão, como o PP e o União Brasil. O Republicanos, de Motta, também está na mira do presidenciável do PL.

Não haveria uma disposição do PL em endossar a recondução de Motta ao comando da Mesa Diretora da Câmara mesmo que o Republicanos embarcasse na base da candidatura de Flávio.

Isso porque a legenda de Valdemar Costa Neto quer emplacar uma candidatura própria para a eleição de fevereiro.

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Sendo assim, a única alternativa para Motta viabilizar sua recondução é ter o apoio do núcleo progressista da Casa.

Essa é uma das razões para os petistas não acreditarem em uma aproximação entre Motta e o PL neste momento.

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Além disso, não veem chances após o paraibano ter feito campanha aberta para o petista na Paraíba. “Ele colocou o boné do Lula e fez campanha no primeiro turno. Não há espaço para caminharem juntos agora”, avalia uma fonte próxima da campanha de Lula, que pode usar isso para tentar emplacar medidas de interesse do Palácio do Planalto na Câmara.