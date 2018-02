PT não irá reconhecer resultado de eleição presidencial sem Lula

Presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, publicou nesta segunda-feira um artigo no qual sinaliza que o partido não vai reconhecer o resultado das eleições deste ano caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja impedido de entrar na disputa.

Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá no dia 24 de janeiro deste ano, quando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) julgou um recurso movido pela defesa de Lula.

“A candidatura de Lula é vital para a democracia. Sem ela, teremos a ilegitimidade do processo eleitoral e a continuidade da ruptura do pacto democrático que fizemos na Constituição de 1988: voto soberano e eleições livres! Lula é – e será candidato – por ser inocente”, diz o texto publicado no site do partido.

A tese de que é ilegítima a realização da disputa eleitoral para a Presidência da República sem a candidatura de Lula já vem sendo divulgada pelo PT desde antes do julgamento pelo TRF4 – a ideia é expressada claramente no slogan “Eleição sem Lula é fraude”, utilizado pelos movimentos de defesa do ex-presidente.

Sem plano B

Gleisi voltou a defender a manutenção da candidatura de Lula ao afirmar que “o PT não tem plano B”. A declaração foi dada depois de o presidente do diretório estadual do PT do Rio, Washington Quaquá, ter sugerido na semana passada que a legenda discuta abertamente uma alternativa à candidatura de Lula.

O ex-presidente pode ser declarado inelegível por causa da Lei da Ficha Limpa. Segundo a legislação, candidatos condenados por órgão judicial colegiado estão impedidos de disputar eleições. Apesar da condenação pelo TRF4, a segunda instância da Justiça Federal, a inelegibilidade de Lula terá de ser confirmada pelos tribunais superiores.

“Vamos utilizar todos os recursos jurídicos cabíveis para defender Lula, porque não respeitamos essa decisão do TRF4, como não respeitamos Sergio Moro e o Ministério Público Federal de Curitiba. Nosso tom de indignação é e continuará sendo alto, porque não podemos compactuar com a injustiça, com o aniquilamento e a desconstrução de uma liderança como Lula”, diz o texto do PT.