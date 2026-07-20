PT monta estratégia internacional para evitar ‘efeito Fujimori’

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A vitória de Keiko Fujimori no Peru, decidida pelos votos do exterior, alertou partidos brasileiros. O PT, visando 2024, já mobiliza 26 núcleos globais para engajar eleitores brasileiros fora do país, focando em informação e regularização do título, buscando replicar o sucesso em locais como Argentina.

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No mês passado, a candidata de direita Keiko Fujimori venceu as eleições presidenciais no Peru com 50,135% dos votos, em uma virada histórica sobre o candidato de esquerda Roberto Sánchez, que teve 49,865%. Keiko estava atrás na contagem, mas superou o oponente com a conquista de 63,2% dos votos de peruanos que moram no exterior, contabilizados por último.

O resultado da eleição chamou a atenção dos partidos no Brasil, que passaram a dar mais atenção aos votos de cidadãos residentes no exterior. O número de eleitores brasileiros nessa situação é de 1.023.351, considerando inscrições aptas, canceladas e suspensas. D0 total, 883.969 estão aptos a votar.

As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

Em 2022, Lula ganhou a eleição de Jair Bolsonaro no exterior, mas por margem apertada: 51,2% a 48,7%. Para evitar surpresas de última hora, o PT já começou a articular um trabalho junto aos brasileiros que vivem fora do país.

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O partido mobilizou seus 26 núcleos no exterior para trabalharem em torno da eleição. A coordenação está a cargo da Secretaria de Relações Internacionais da legenda, com núcleos espalhadas pela Europa, América e Ásia.

Na Alemanha, a coordenadora do núcleo do PT, Miriam Casas, tem como meta ultrapassar 80% dos votos válidos para a legenda. Ela informou ao partido que muitos brasileiros na Alemanha nem sabiam que podiam votar para presidente da República.

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Na Espanha, a coordenadora do núcleo do PT em Madri, Renecéya Assis, informou ao partido que muitos brasileiros desconheciam procedimentos para transferir título de eleitor para o exterior. A sigla produziu materiais explicativos para a comunidade brasileira que vive na Espanha, sobre as eleições.

O PT também investe na disputa pelos votos na Argentina, onde há centenas de bolsonaristas refugiados em função dos atentados de 8 de Janeiro de 2023, quando foram depredadas as sedes do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.

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Na última eleição presidencial, o PT obteve 64% dos votos na Argentina e briga por votação recorde este ano. Para isso, investe na regularização do título eleitoral de brasileiros que vivem no país de Javier Milei.

Na França, o núcleo do PT prioriza a formação política e cultural de brasileiros. Para isso, publica um jornal trimestral e promove debates sobre democracia, direitos humanos e soberania. Uma das coordenadores na França, Maria Luiza Lapa, informou aos colegas que o núcleo tem participado de ações como Palestina Livre e Não à Guerra.