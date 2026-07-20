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Política

PT monta estratégia internacional para evitar ‘efeito Fujimori’

Partido mobilizou 26 núcleos no exterior em busca do apoio de brasileiros que votam fora

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 11h00 | Atualizado em 20 jul 2026, 12h56
Pessoas com guarda-chuvas coloridos caminham por uma rua molhada sob chuva leve, com edifícios modernos e árvores ao fundo
Brasileiros enfrentam fila para votar em Zurique, na Suíça, em 2022 -  (Juliana Campoy/Reprodução)
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No mês passado, a candidata de direita Keiko Fujimori venceu as eleições presidenciais no Peru com 50,135% dos votos, em uma virada histórica sobre o candidato de esquerda Roberto Sánchez, que teve 49,865%. Keiko estava atrás na contagem, mas superou o oponente com a conquista de 63,2% dos votos de peruanos que moram no exterior, contabilizados por último.

O resultado da eleição chamou a atenção dos partidos no Brasil, que passaram a dar mais atenção aos votos de cidadãos residentes no exterior. O número de eleitores brasileiros nessa situação é de 1.023.351, considerando inscrições aptas, canceladas e suspensas. D0 total, 883.969 estão aptos a votar.

As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

Em 2022, Lula ganhou a eleição de Jair Bolsonaro no exterior, mas por margem apertada: 51,2% a 48,7%. Para evitar surpresas de última hora, o PT já começou a articular um trabalho junto aos brasileiros que vivem fora do país.

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O partido mobilizou seus 26 núcleos no exterior para trabalharem em torno da eleição. A coordenação está a cargo da Secretaria de Relações Internacionais da legenda, com núcleos espalhadas pela Europa, América e Ásia.

Na Alemanha, a coordenadora do núcleo do PT, Miriam Casas, tem como meta ultrapassar 80% dos votos válidos para a legenda. Ela informou ao partido que muitos brasileiros na Alemanha nem sabiam que podiam votar para presidente da República.

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Na Espanha, a coordenadora do núcleo do PT em Madri, Renecéya Assis, informou ao partido que muitos brasileiros desconheciam procedimentos para transferir título de eleitor para o exterior. A sigla produziu materiais explicativos para a comunidade brasileira que vive na Espanha, sobre as eleições.

O PT também investe na disputa pelos votos na Argentina, onde há centenas de bolsonaristas refugiados em função dos atentados de 8 de Janeiro de 2023, quando foram depredadas as sedes do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.

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Na última eleição presidencial, o PT obteve 64% dos votos na Argentina e briga por votação recorde este ano. Para isso, investe na regularização do título eleitoral de brasileiros que vivem no país de Javier Milei.

Na França, o núcleo do PT prioriza a formação política e cultural de brasileiros. Para isso, publica um jornal trimestral e promove debates sobre democracia, direitos humanos e soberania. Uma das coordenadores na França, Maria Luiza Lapa, informou aos colegas que o núcleo tem participado de ações como Palestina Livre e Não à Guerra.

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