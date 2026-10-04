PT minimiza início ‘avassalador’ de Flávio na apuração de votos

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizam a vantagem sustentada por Flávio Bolsonaro em relação ao petista no início da apuração dos votos.

ACOMPANHE A APURAÇÃO EM TODO O BRASIL.

Com 4,97% dos votos apurados, Flávio aparecia à frente, com 50,31%, enquanto Lula registrava 41,24%.

Interlocutores do mandatário apostam que disputa ficará mais acirrada quando apuração dos votos do Nordeste avançar.

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Pontuam que em eleições passadas os adversários do PT largaram na dianteira, mas que a distância diminuiu à medida que as urnas eram apuradas.