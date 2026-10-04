PT minimiza início ‘avassalador’ de Flávio na apuração de votos
Aliados de Lula apostam que disputa ficará mais acirrada quando apuração dos votos do Nordeste avançar
Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizam a vantagem sustentada por Flávio Bolsonaro em relação ao petista no início da apuração dos votos.
ACOMPANHE A APURAÇÃO EM TODO O BRASIL.
Com 4,97% dos votos apurados, Flávio aparecia à frente, com 50,31%, enquanto Lula registrava 41,24%.
Interlocutores do mandatário apostam que disputa ficará mais acirrada quando apuração dos votos do Nordeste avançar.
Pontuam que em eleições passadas os adversários do PT largaram na dianteira, mas que a distância diminuiu à medida que as urnas eram apuradas.