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Política

PT libera R$ 3,9 milhões para eleger condenados no mensalão e no petrolão

Candidatos exibem imagem de Lula nas redes sociais e contam com apoio da militância petista para chegar ao Congresso

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 14h38
Quatro homens sorridentes posam para foto. Da esquerda para a direita: um homem de camisa azul e jaqueta preta, outro de camisa rosa claro com o polegar para cima, um de chapéu de palha, camisa vermelha e blazer cinza, e o último de camisa azul clara com o polegar para cima
O ex-ministro José Dirceu, o ex-vice-presidente da Câmara, André Vargas, o ex-tesoureiro Delúbio Soares e o presidente nacional do PT, Edinho Silva -  (./Reprodução)
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PT libera R$ 3,9 milhões para eleger condenados no mensalão e no petrolão Priorizar nos meus resultados Google

O PT liberou 3,9 milhões de reais para tentar eleger como deputados federais políticos que foram condenados nos esquemas de corrupção do mensalão e do petrolão. Além do dinheiro do partido, os candidatos têm apoio da militância, de sindicatos e de movimentos sociais.

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, que foi condenado nos dois escândalos a penas que somaram mais de 30 anos de prisão, disputará vaga de deputado federal em São Paulo. Ele recebeu 1,1 milhão de reais do PT para sua campanha e conta com o apoio da militância. Para não deixar dúvida sobre quem é seu maior cabo eleitoral, Dirceu exibe nas redes sociais fotos recentes ao lado do presidente Lula.

Dirceu começou a se reaproximar do PT, de Lula e da política em 2022, quando o presidente convidou o ex-ministro para  coordenar os “comitês populares de luta” no Distrito Federal. O ex-ministro tem forte apoio dos militares do MST para retornar ao Congresso.

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Outro que tem chances é o ex-deputado André Vargas, do Paraná, que recebeu 841 mil reais para a campanha. Ele chegou a ser vice-presidente da Câmara, mas teve o mandato cassado durante a Operação Lava-Jato, quando foi preso e condenado por corrupção.

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André Vargas tornou-se uma espécie de interlocutor junto ao governo para assuntos relacionados ao Paraná, sendo recebido por ministros do governo do PT, inclusive os palacianos. Vargas já teve agendas com a ex-ministra das Relações Institucionais Gleisi Hoffmann e o atual titular da pasta, José Guimarães.

O ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha, condenado no mensalão a 9 anos e 4 meses de prisão, é mais um que disputa uma vaga de deputado federal por São Paulo. O partido deu a ele 1,1 milhão de reais para a campanha. O ex-parlamentar formou-se em Direito quando cumpria pena. Com a volta de Lula ao governo, tornou-se um advogado bem-sucedido. Ele recebeu pedido pessoal do presidente Lula para retornar à política.

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O ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, que disputa uma vaga de deputado federal por Goiás, recebeu 780 mil reais do PT e tem forte apoio de sindicatos em sua campanha. Ele foi condenado no mensalão e no petrolão a penas de 12 anos de cadeia. O petista também tem utilizado a imagem do presidente da República para impulsionar sua candidatura.

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