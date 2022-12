PT lança ‘vaquinha’ para pagar a festa da posse de Lula

O Partido dos Trabalhadores anunciou uma vaquinha na internet para pagar as despesas da festa da posse do presidente eleito Lula no dia 1º de janeiro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A festa deverá contar com a participação de cantores populares.

A vaquinha foi lançada no site do partido. As pessoas podem colaborar com doações de 13 reais a 1.064 reais, pagamento que pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou boleto bancário.

“A doação de cada um vai ajudar no transporte e logística do grande público, no alojamento e acolhimento, na montagem da estrutura dos shows e atrações do festival do futuro, no reforço da segurança, nas exibições culturais e muito mais”, diz o site do partido.

O PT pede que os colaboradores preencham os dados com o CPF e a data de nascimento, de acordo com os documentos oficiais. “Faça parte desse momento inesquecível. Juntas e juntos, vamos à festa da posse mais popular da história”, diz o site do partido.

Em 2003, a festa da posse do primeiro mandato do presidente Lula foi paga com dinheiro do empresário Marcos Valério, que viria a ser o operador do esquema do mensalão do governo Lula.