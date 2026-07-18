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Política

PT intensifica bombardeio a Flávio Bolsonaro nas redes sociais

Partido de Lula turbina publicações para atacar senador, que vive momento de fragilidade na pré-campanha

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jul 2026, 12h20
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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O PT intensificou os ataques nas redes sociais ao senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à Presidência e principal adversário de Lula na corrida ao Planalto. O partido do presidente tem aproveitado o momento de fragilidade da pré-campanha do filho de Bolsonaro para acelerar o número de publicações e  desgastar a imagem do parlamentar a poucos dias da convenção que vai confirmá-lo como candidato.

A última pesquisa divulgada pela Quaest mostrou que Flávio Bolsonaro está em desvantagem em relação a Lula. O parlamentar aparece com 37% das intenções de voto, ante 45% do petista. O levantamento mostra também que o parlamentar tem perdido apoio de parte da direita que não se declara bolsonarista. Além disso, revelou melhora da aprovação do governo petista.

Os ataques abordam diversos assuntos sensíveis ao filho do ex-presidente. Nas postagens, os petistas responsabilizam Flávio e seu irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, pelo novo tarifaço imposto pelo governo Donald Trump a produtos brasileiros. Os dois são chamados pelo PT de “traidores da pátria”.

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Em outras publicações, o partido disparou contra Flávio sugerindo que a família do senador tem feito articulações nos EUA que podem prejudicar a operação do PIX no Brasil.

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Outro tema usado pela legenda de Lula para atacar o adversário foi uma  foto em que o senador supostamente está ao lado de Luiz Phillipi Machado Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”, um dos cúmplices de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Enquanto Flávio Bolsonaro vem afirmando em entrevistas que a imagem é falsa e se trata de uma montagem feita com ajuda de Inteligência Artificial, os petistas pedem que os militantes repliquem a foto.

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Combatividade e irreverência

A ofensiva do PT revela uma mudança de perfil do partido nas redes sociais desde que o vereador de Belo Horizonte, Pedro Rousseff, foi escalado para coordenar a área digital do comitê eleitoral de Lula. O sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff foi convidado para a função pelo próprio presidente por ter uma atuação combativa e irreverente na internet.

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Em seus perfis nas redes sociais, Pedro Rousseff dá o tom de como devem ser os ataques a Flávio Bolsonaro e a aliados do filho do ex-presidente. “Bomba. Jornalista do ICL divulga foto em que Flávio Bolsonaro aparece lado a lado de ‘Sicário’, capanga de Daniel Vorcaro. Como a direita vai explicar tantas ‘coincidências’?”, escreveu o sobrinho da ex-presidente em uma das publicações.

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