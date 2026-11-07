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Política

PT faz ‘vaquinha’ para pagar dívida da campanha de Lula

Coordenador financeiro do partido destaca que faltam 7 milhões de reais para fechar as contas

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 10h24
Lula, de camisa azul, acena com uma bandeira do Brasil em um palco, cercado por apoiadores e seguranças, em um evento noturno
O presidente Lula durante a campanha presidencial -  (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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PT faz ‘vaquinha’ para pagar dívida da campanha de Lula Priorize VEJA no Google

O  PT está promovendo uma ‘vaquinha’ junto aos militantes do partido para arrecadar 7 milhões de reais e cobrir um rombo nas contas da campanha da reeleição do presidente Lula.  “Bora ajudar a campanha Lula: doe R$ 13 até o dia 11! A sua ajuda faz a diferença”, diz a mensagem posta no site do partido.

A campanha de Lula declarou junto ao Tribunal Superior Eleitoral doações no valor de 128,6 milhões de reais nos dois turnos das eleições. Ao mesmo tempo, declarou despesas de 98,3 milhões de reais. Isso representaria uma saldo de mais de 30 milhões de reais — positivo.

Porém, o coordenador financeiro da campanha, José Filippi, informou que ainda faltam 7 milhões de reais para fechar a conta. O tesoureiro ressalta que os dados exibidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, que mostram sobras de recursos,  ainda são parciais . “O teto de despesas do segundo turno é de 44 milhões e foi usado quase todo”, diz Filippi. O balanço final, segundo ele, será apresentado no dia 14.

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Para tapar o buraco, seriam necessárias 538 mil militantes contribuições de 13 reais cada para chegar aos 7 milhões almejados pela campanha. “Se milhares de pessoas ajudarem um pouco, fechamos as contas”, diz a mensagem.

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O partido divulgou o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas para os depósitos. É o mesmo CNPJ em nome da empresa “Eleição 2026 Luiz Inácio Lula da Silva Presidente”, criado em agosto de 2026.

De acordo com José de Filippi, “a participação popular é fundamental para garantir que todos os compromissos financeiros sejam cumpridos”, conforme publicado no site da legenda.

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“Qualquer pessoa pode doar R$ 13, um valor menor do que o preço de um lanche, para que a gente consiga pagar todas as contas da campanha”, ressalta o tesoureiro.

Segundo Filippi, 13 reais “pode parecer pouco quando pensamos em uma contribuição individual, mas, com milhares de pessoas participando, conseguiremos reunir os recursos necessários para fechar as contas da campanha”.

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