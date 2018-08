A Executiva Nacional do PT está reunida desde as 15h deste domingo para definir o candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com pouco mais de 1h antes do prazo marcado para o final do período de convenções, o partido deve definir o ex-prefeito Fernando Haddad para a vaga, obedecendo a uma carta que Lula enviou de dentro da carceragem da Polícia Federal em Curitiba.

Uma comitiva de dirigentes, liderada pela presidente do partido, a senadora Gleisi Hoffmann (PR), está reunida com o PCdoB para tentar fazer o partido desistir da candidatura de Manuela D’Ávila e aceitar apoiar a chapa pura petista. No horizonte, a possibilidade de Lula ser vetado pela Justiça Eleitoral e Haddad, assumindo a candidatura, ter como seu vice um quadro dos comunistas.

O grupo é formado por Gleisi, pelo deputado federal Paulo Teixeira, pelo vice-presidente do PT Márcio Macedo e pelo ex-deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. A expectativa é que uma resposta venha até a 0h deste domingo. Entendimento de técnicos da Justiça Eleitoral, de que o vice da chapa tem que estar definido durante o período das convenções, forçou o PT a voltar atrás da decisão de só fazer esse anúncio no registro da candidatura, que pode ser feito até o próximo dia 15.

Pelo atual entendimento da Lei da Ficha Limpa, Lula, condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, está inelegível – daí a importância da escolha do vice. A chapa liderada pelo PT já recebeu os apoios de PCO e Pros.