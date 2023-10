PT faz aceno a Marcos Pereira de olho na disputa pelo comando da Câmara

Algumas lideranças importantes do PT no Congresso começaram a estudar formas para blindar o deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP) de eventuais ataques promovidos por parlamentares que, assim como ele, se apresentam como candidatos à Presidência da Câmara, eleição marcada para 2025.

Marcos Pereira é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus e presidente nacional do Republicanos. Seu partido tem espaço em governos ideologicamente antagônicos. Em Brasília, ocupa o Ministério de Portos e Aeroportos, chefiado por Silvio Costa Filho. Em São Paulo, o Republicanos conquistou o governo em 2022, elegendo Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Jair Bolsonaro.

Além de Pereira, outros deputados têm interesse na vaga atualmente ocupada por Arthur Lira (PP-AL), um dos principais nomes do Centrão. Lira apoia o nome de Elmar Nascimento (União-BA) e já pediu colaboração de Lula para a eleição do seu candidato. O petista, no entanto, nunca mostrou entusiasmo com a ideia e, no máximo, sinalizou que o PT não deve lançar candidatura para não atrapalhá-lo.

Uma ala do PT, no entanto, iniciou um movimento para tentar enfraquecer a candidatura apoiada por Lira. A estratégia seria fazer campanha para Pereira, alguém com quem o PT tem boa relação. Um representante dessa ala disse a VEJA que uma eventual aliança com o presidente do Republicanos poderia, inclusive, minar a possibilidade de Tarcísio disputar a Presidência da República nas eleições de 2026.

Continua após a publicidade