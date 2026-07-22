PT fará debate sobre ‘memória’ com diretor do Museu do Partido Comunista Chinês
Evento da Fundação Perseu Abramo reúne autoridades de museus do Brasil e da China para discutir a preservação histórica e as lutas populares de ambos os países
A Fundação Perseu Abramo, vinculada ao Partido dos Trabalhadores (PT), promove na próxima segunda-feira (27) o debate “Memória, povo e futuro: o papel dos arquivos, museus e centros de memória no Brasil e na China”.
O evento, organizado pelo centro de formação política do PT, reunirá lideranças culturais dos dois países para discutir a importância da preservação histórica e museológica. Entre os convidados estão o diretor do Museu do Partido Comunista da China, Li Zongyuan; Fernanda Santana Rabello de Castro, presidente do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram); e Ramatis Jacino, doutor em História e professor da Universidade Federal do ABC (UFABC). A mediação será conduzida por Elen Coutinho, diretora do Centro de Documentação e Memória Política Sérgio Buarque de Holanda (CSBH), da Fundação Perseu Abramo.
A discussão tem por finalidade avaliar como os arquivos e os centros de memória são capazes de influenciar a identidade de Brasil e China, além de atuarem como elementos que enriquecem as trajetórias das lutas populares de ambas as nações.
Para a mediadora do encontro, Elen Coutinho, a troca de experiências fortalece o intercâmbio em curso entre as instituições. “Esse processo de cooperação técnica reafirma a importância da memória como elemento fundamental na construção das nações, na preservação das trajetórias históricas e na valorização das lutas populares que contribuíram para a formação dos nossos povos”, destaca a diretora.
O debate será transmitido de forma virtual pelo canal da Fundação no YouTube.