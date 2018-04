PT diz que Lula é imbatível e será candidato ‘aconteça o que acontecer’

O PT criticou neste domingo a pesquisa Datafolha que mostra cenários eleitorais com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fora da disputa de 2018. Sem Lula no páreo, a liderança é do deputado Jair Bolsonaro (PSL) e da ex-senadora Marina Silva (Rede), tecnicamente empatados com 17% e 15% das intenções de voto.

“A manobra para tentar criar um imaginário em que Lula não esteja no pleito esbarra numa questão fundamental: a preferência popular”, afirma o PT.

De acordo com texto publicado em seu site, o PT afirma que Lula segue imbatível na liderança, com 31% das intenções de voto. “Lula será o nosso candidato aconteça o que acontecer”, diz o partido.

“Ou seja: Lula tem o dobro das intenções de voto dos candidatos que, empatados, liderariam o pleito se ele é retirado artificialmente da disputa”, afirma o texto.

A pesquisa Datafolha foi feita entre quarta, 11, e sexta-feira, 13, e teve como base 4.194 entrevistas em 227 municípios. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob número BR-08510/2018.