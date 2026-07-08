PT diz que finaliza obras na Bahia, mas ACM Neto coloca entregas em dúvida

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ACM Neto intensifica críticas às gestões Lula e Jerônimo Rodrigues na Bahia. O pré-candidato denuncia a falta de entrega em obras como a Ponte Salvador-Itaparica e a duplicação Ilhéus-Itabuna, apontando “promessa bonita e pouca entrega”. Ele questiona o gasto de R$ 800 milhões sem conclusão visível.

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O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União-BA) tem colocado constantemente em dúvida as entregas que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador Jerônimo Rodrigues (PT-BA) afirmam que têm feito no estado. Um dos seus principais alvos tem sido o discurso feito em torno da construção de uma ponte que liga a capital baiana e a ilha de Itaparica.

“Jerônimo até tenta vender a Ponte Salvador-Itaparica como se ela já estivesse pronta, mas o povo sabe a verdade: a ponte não foi entregue. Nem perto disso. Toda eleição é a mesma conversa, a mesma encenação, a mesma tentativa de segurar [o voto de] a população com promessa bonita e pouca entrega. O baiano não é besta. Pelo tempo que essa obra vem sendo prometida, já passou da hora de estar pronta”, declarou o cacique de direita nas redes sociais na tarde da terça-feira, 7.

Nesta quarta, ele seguiu fazendo críticas semelhantes ao citar a duplicação de uma via que liga as cidades de Ilhéus e Itabuna. “Essa é a estratégia do governo de Jerônimo Rodrigues: posar para o vídeo e postar nas redes sociais. Mas, na vida real, é só mais uma entrega que não funciona. Como explicar que uma obra recém-inaugurada parece que nunca foi feita?”, questionou Neto ao publicar um vídeo que mostra trechos inacabados, remendos e dificuldades de acesso no trecho mencionado.

Essa é a estratégia do governo de Jerônimo Rodrigues: posar pro vídeo e postar nas redes sociais. Mas, na vida real, é só mais uma entrega que não funciona. Como explicar que uma obra recém inaugurada parece que nunca foi feita? pic.twitter.com/8NMx80yhcJ — ACM Neto (@acmnetoba) July 8, 2026

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No entanto, as críticas sobre as obras do PT vêm sendo feitas por ACM Neto há mais tempo. Quando Lula esteve na Bahia na semana passada, justamente para participar de um evento oficial de entrega da ponte Salvador-Itaparica, o ex-prefeito já havia se pronunciado — apesar de ter dosado o tamanho da crítica ao presidente (que é o maior cabo eleitoral do estado) e pesado mais a mão em relação ao governador, que enfrenta desgaste político e rejeição. “Eu realmente quero acreditar que o presidente Lula não está sendo, mais uma vez, induzido ao erro por Jerônimo Rodrigues quando o assunto é a Ponte Salvador-Itaparica. Há exatamente um ano, no 2 de Julho, Lula afirmou que as obras já tinham começado. Hoje, um ano depois, a sensação é de que a Bahia está assistindo ao mesmo filme de sempre: anúncio, promessa e nenhuma entrega concreta”, começou Neto.

“Isso é um desrespeito com o dinheiro público e com a expectativa do povo baiano. Já foram mais de R$ 800 milhões gastos nesse projeto, e o que o cidadão vê até agora é frustração. O baiano já está calejado e, infelizmente, muita gente já não acredita mais numa obra que poderia transformar a vida de tantas famílias. Fico triste em dizer isso, mas a verdade é uma só: faltou liderança, faltou gestão, faltou prazo, meta e capacidade de fazer acontecer. Tempo eles tiveram. Apoio do Governo Federal também. Não existe justificativa para tanto atraso. E o mais grave é que a Bahia continua esperando por uma obra que, se tivesse sido conduzida com seriedade, já estaria mudando a realidade do nosso estado”, criticou o político.

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Em outra publicação sobre o tema, a equipe de ACM Neto entrevista pessoas que se mostram frustradas pela demora para a entrega, mesmo depois de Lula já ter posado em evento no qual, em tese, teria que entregar o projeto concluído.

Ao ser questionado por VEJA, o governo de Jerônimo Rodrigues afirmou que as declarações de ACM Neto ultrapassaram “os limites do debate político respeitoso” porque, segundo a gestão, as obras da ponte Salvador-Itaparica foram de fato iniciadas, com três canteiros de obras em atividade e utilizando equipamentos produzidos nacionalmente e na China. “A obra já está em plena fase inicial de execução, com canteiros instalados e equipamentos e máquinas operando, e centenas de trabalhadores atuando (…). Negar essa realidade é desconsiderar o que está acontecendo diante dos olhos dos baianos.

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O texto ainda fala em distorção dos fatos e desinformação, além de um caso de vandalismo relacionado às obras da via que liga as cidades de Ilhéus e Itabuna. Segundo a gestão, uma placa de inauguração da primeira etapa da via teria sido vandalizada por um deputado ligado a ACM Neto.

Além disso, o governo Jerônimo alega que “a principal funcionalidade do empreendimento [a via] passou a estar disponível à população: a duplicação da estrada entre Ilhéus e Itabuna, reduzindo o tempo de deslocamento, aumentando a segurança e melhorando a mobilidade entre as duas maiores cidades do Sul da Bahia” e diz também que a segunda etapa da obra tem previsão de conclusão para o final de 2026.

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“Não há divergência entre o que foi entregue e o que foi anunciado à população, mas a concretização de uma importante etapa de uma obra de infraestrutura que já beneficia milhares de moradores da região”, diz outra parte da resposta.

Jerônimo até tenta vender a Ponte Salvador-Itaparica como se ela já estivesse pronta, mas o povo sabe a verdade: a ponte não foi entregue. Nem perto disso. Toda eleição é a mesma conversa, a mesma encenação, a mesma tentativa de segurar a população com promessa bonita e pouca… pic.twitter.com/jQiImbBTC8 — ACM Neto (@acmnetoba) July 7, 2026