PT deve fazer campanha por atenção do eleitorado às eleições de deputados e senadores

Preocupado com a composição do Congresso a partir do próximo ano, o PT deve investir nas próximas semanas em uma campanha para lembrar o eleitorado que “não basta votar no Lula”, contextualizando que o atual Legislativo inviabilizou o avanço de uma série de medidas prioritárias da gestão petista.

É a forma que a equipe do presidente encontrou para “educar” e orientar o eleitor a se preocupar em quem vota para a Câmara dos Deputados e para o Senado.

Utilizada em outras oportunidades, a narrativa “Congresso inimigo do povo” não deve ser resgatada para evitar problemas, já que Lula recém se reaproximou do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e vive boa fase com o chefe da Câmara, Hugo Motta, há alguns meses.