PT debaterá mudanças no estatuto para garantir renovação

A direção nacional do PT pretende discutir mudanças em seu estatuto para garantir uma maior participação da juventude nas instâncias superiores do partido. Esse movimento acontece no momento em que a legenda atravessa um processo de renovação política com a eleição de uma nova geração de lideranças jovens que já manifestaram a intenção de reivindicar protagonismo dentro da sigla.

O debate sobre as alterações estatutárias vai acontecer no congresso do partido, marcado para o início do ano que vem. Os petistas devem se debruçar sobre duas propostas. Uma delas é limitar a quantidade de vezes que um correligionário pode disputar e exercer determinado mandato legislativo – o que atingiria vereadores, deputados estaduais e deputados federais.

O objetivo é impedir a perpetuação de um político em um determinado cargo, dificultando a renovação, particularmente em relação à militância mais jovem. Outra mudança que será discutida entre os petistas em 2027 diz respeito à imposição de limites de mandato a dirigentes do partido.

A ideia também é evitar que eventualmente algum dirigente permaneça num determinado cargo por muito tempo. Para alguns integrantes da cúpula petista, a medida vai ajudar a oxigenar o partido e abrir espaço para que jovens possam ocupar postos de comando dentro da estrutura partidária. Não será uma tarefa das mais simples.

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Atualmente, a cúpula do PT é formada pelo seu presidente – o deputado federal eleito Edinho Silva, de 61 anos – e cinco vices. O mais velho é Joaquim Soriano (SP), com 70. O mais novo, de 42, é o deputado federal Rubens Pereira Junior (MA).

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“Ser dirigente do PT, vereador ou deputado não pode ser profissão. Se nada for feito, as mesmas figuras se eternizam nessas vagas, interrompendo o processo de renovação e impedindo que a gente use esses cargos para lançar novos nomes na política”, concorda o deputado Éden Valadares, secretário de comunicação da sigla.