PT confirma neste sábado candidaturas de Luiz Marinho e Eduardo Suplicy

O Partido dos Trabalhadores (PT) realiza na manhã deste sábado a convenção estadual de São Paulo no Sindicato dos Metalúrgicos, no centro da capital. Além de oficializar as candidaturas do ex-prefeito de São Bernardo do Campo Luiz Marinho ao governo de São Paulo, e do vereador Eduardo Suplicy e do ex-deputado Jilmar Tatto ao Senado, o evento servirá como uma prévia para o lançamento da candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva

Preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde 7 de abril, Lula deve ser a grande estrela do dia. À tarde, a sigla promoverá um festival de música no centro do Rio de Janeiro em prol da sua libertação. Grandes nomes da MPB, como Chico Buarque e Gilberto Gil, já confirmaram presença.

Pela Lei da Ficha Limpa, Lula é considerado inelegível pois foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão em órgão colegiado – no caso, a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – referente ao processo do tríplex no Guarujá (SP). Mas, para que esse impedimento seja oficializado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) precisa negar o seu pedido de candidatura, que deve ser feito pelo PT no dia 15 de agosto. Ainda assim, a sigla pode recorrer de uma possível decisão contrária no Supremo Tribunal Federal (STF), a quem caberia dar a palavra final sobre se Lula pode ser eleito ou não.

A convenção estadual ocorre em um momento em que o PT tenta atrair partidos aliados para a sua coligação. As conversas mais avançadas se dão com o PCdoB, que ficaria responsável por indicar o vice na chapa de Marinho. O partido ainda tem esperanças de conseguir a aliança com o PDT, que durante convenção estadual nesta quinta-feira anunciou apoio ao governador de São Paulo, Márcio França (PSB).

Luiz Marinho, que disputou internamente a vaga ao governo com o ex-prefeito de Guarulhos Eloi Pietá, terá a difícil missão de defender a candidatura de Lula num tradicional reduto do PSDB. O PT nunca conseguiu conquistar a cadeira do Palácio dos Bandeirantes, que foi ocupada por mais de 20 anos pelos tucanos .