PT coloca ex-aliado de Jair Bolsonaro em chapa de Lula em Pernambuco

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O senador petista Humberto Costa confirma sua candidatura à reeleição em Pernambuco, com uma surpreendente escolha para primeiro suplente: Luciano Bivar, ex-aliado de Jair Bolsonaro. Essa aliança inusitada, formada por PT e MDB, adiciona complexidade à disputa eleitoral no estado, especialmente para a chapa de João Campos ao governo.

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O PT confirmou nesta segunda-feira, 20, a candidatura à reeleição do senador Humberto Costa (PT-PE), um dos mais importantes nomes do Partido dos Trabalhadores atualmente, que integra uma ala antiga da sigla e que goza da confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No entanto, o partido indicou que o primeiro suplente de Humberto Costa será um ex-aliado de Jair Bolsonaro. O deputado federal Luciano Bivar (MDB-PE) é quem vai ocupar o posto. Ele teve grande destaque nacional em anos anteriores, primeiro porque presidiu o PSL quando o partido elegeu Bolsonaro em 2018. Depois quando também presidiu o União Brasil (o partido se formou na fusão dos antigos PSL e DEM), ocupando espaço importante da direita nacional.

Bivar deixou o União Brasil após perder a presidência do partido em uma confusão com outros caciques da legenda — foi sucedido por Antônio Rueda. Hoje, filiado ao MDB, ele segue com os mesmos ideais de direita, acomodados em uma sigla de centro.

A decisão do PT de Pernambuco de colocar Bivar na suplência de Humberto Costa ocorreu em reunião no último sábado, 18, e foi comunicada à imprensa hoje, na convenção nacional da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. Em resposta a VEJA, Costa explicou que a questão foi uma ideia do próprio PT e que chegou a ser debatida com Lula antes da decisão final. “Tem a ver com o fato de ele ser do MDB e com o fato de que, desde que ele rompeu, lá atrás, com Bolsonaro e, depois da eleição de 2022, fez parte da base do governo [Lula]. Foi um assunto conversado com os ministros e com o presidente, e, por essa argumentação toda, nós propusemos que ele fosse o meu primeiro suplente”, disse o senador. O nome do segundo suplente de Humberto Costa ainda não foi divulgado.

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O PT e Humberto também confirmaram que integram a chapa do ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) ao governo do estado de Pernambuco, oferecendo seu apoio a ele contra a atual governadora, Raquel Lyra (PSD). Além deles, a chapa também conta com a ex-deputada Marília Arraes (PDT), prima de Campos, disputando o Senado, e com Carlos Costa (Republicanos), que é irmão do ex-ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho (Republicanos), na vice.

A entrada de Bivar na chapa complica a situação de João Campos em Pernambuco, que tenta se mostrar como único candidato totalmente alinhado a Lula, mas que já chegou a ter apoio também de pessoas do PL. Distante da polarização nacional, a eleição pernambucana deste ano tem sido organizada em volta da imagem e dos apoios de Lula, que é o maior cabo eleitoral do estado e mantém boa relação também com Raquel Lyra.