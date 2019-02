PT aproveita confusão na Câmara para armar espetáculo

A baderna armada por sindicalistas e manifestantes no Congresso virou mote para o PT encenar um espetáculo na Câmara dos Deputados. Enquanto trabalhava para adiar a votação do projeto de lei que muda o sistema de terceirização de trabalhadores, o partido pegou carona na confusão. A deputada Maria do Rosário (PT-RS), que chegou à Câmara somente depois do tumulto, chegou a conversar com seguranças da Casa para tentar liberar o acesso dos manifestantes ao corredor que dá acesso ao plenário. O ex-sindicalista e ex-líder do PT na Câmara, deputado Vicentinho (SP), também aproveitou os holofotes. Depois de o deputado ser atingido por spray de pimenta ao chegar ao Congresso, sua assessoria disparou fotos dele sendo atendido no gabinete pela equipe médica. Em seguida, circulou com uma cadeira de rodas atpe chegar ao departamento médico. No trajeto, passou justamente por onde cerca de quinze manifestantes tentavam cruzar a barreira policial. (Marcela Mattos, de Brasília)