Psolista contraria tendência e é eleito deputado federal mais votado do DF

Diferente das disputas ao governo e ao Senado no Distrito Federal – cenários em que a direita dominou as votações -, Fábio Felix, do Psol, foi eleito o deputado federal mais votado do estado.

Enquanto Celina Leão lidera com folga a disputa ao Palácio do Buriti, Michelle Bolsonaro e Bia Kicis foram eleitas para as duas cadeiras em disputa no Senado.

Na corrida pela Câmara Legislativa do DF, o também psolista Max Maciel foi o mais votado e renovou o mandato por mais quatro anos.