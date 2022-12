Após racha, PSOL decide integrar base aliada de Lula

O Diretório Nacional do PSOL decidiu, em votação neste sábado, 17, que vai integrar a base de apoio ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, mas impôs condição para que os filiados ocupem cargos no Executivo.

“O Diretório Nacional do PSOL acaba de aprovar uma resolução que afirma: seguiremos na linha de frente do combate à extrema-direita; apoiaremos o governo Lula em todas as medidas benéficas ao povo; preservaremos nossa independência e não teremos cargos do governo”, informou a deputada Sâmia Bonfim no Twitter.

A resolução determina que filiados que optem por ocupar funções no governo se licenciem de seus cargos na direção partidária. A presença nesses espaços, no entanto, não representa a posição da legenda. A medida também autoriza a deputada eleita Sônia Guajajara, indicada pela Apib (Articulação dos Povos Indígenas) para comandar o Ministério dos Povos Originários, a assumir a pasta.

O debate foi motivo de racha no partido. O presidente da sigla, Juliano Medeiros, e o grupo do deputado eleito Guilherme Boulos defendiam que o PSOL integrasse o governo. Já a ala de Sâmia Bonfim prefere uma posição de independência e defendia que o partido não tivesse cargos na gestão petista.

“O Diretório Nacional do PSOL acabou de aprovar que estaremos na base de apoio do Governo Lula. Parabéns ao partido pela decisão correta!”, declarou Boulos. “Não precisamos de cargos para defender medidas a favor do povo. Por outro lado, nossa independência é fundamental para enfrentar a extrema-direita e o centrão”, disse a deputada Fernanda Melchionna após a votação.