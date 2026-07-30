PSDB de JHC deixa convenção que confirmará candidatura em Alagoas para o último dia

O ex-prefeito de Maceió JHC será confirmado como candidato pelo PSDB apenas em 5 de agosto, último dia para que os partidos façam convenções sobre as chapas que concorrerão nas urnas em outubro,

Ainda que seja cotado para concorrer ao governo de Alagoas, pesquisas recentes testaram o nome dele para o Senado, o que mexeu com os ânimos de aliados e adversários.

Bem cotado nos levantamentos, JHC ainda não anunciou a composição de sua chapa, o que alimentou ainda mais os rumores de que ele poderia estar avaliando uma migração para a disputa ao Senado.

Apesar disso, interlocutores do ex-prefeito de Maceió apostam que ele disputará o comando do Palácio República dos Palmares e que definirá os companheiros de chapa nos próximos dias.

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Caso concorra ao governo, ele terá como principal adversário o ex-ministro Renan Filho, herdeiro de Renan Calheiros, que concorrerá a uma reeleição por uma cadeira no Senado. O senador, aliás, deve protagonizar um embate direto com um de seus rivais históricos, o ex-presidente da Câmara Arthur Lira.