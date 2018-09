O desempenho ruim de Geraldo Alckmin (PSDB) nas mais recentes pesquisas de intenção de voto levou seu partido a fazer um apelo ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para que ele articule a retomada do movimento Polo Democrático, que tenta atrair os candidatos do centro ao palanque de Alckmin para evitar a polarização entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

Com aliados céticos e candidatos resistentes em abrir mão da disputa, a ajuda do ex-presidente FHC seria essencial. “Precisamos gerar fatos. Essa conversa entre Geraldo, Marina (Silva), (Henrique) Meirelles, Alvaro Dias e (João) Amoêdo deve acontecer em nome do interesse nacional. Essa aproximação precisa ser feita por uma pessoa que tenha trânsito e diálogo, e eu só vejo o Fernando Henrique”, disse o deputado Marcus Pestana (MG), secretário-geral do PSDB.

Procurada, a assessoria de FHC disse que o ex-presidente está empenhado em fortalecer o “centro”, fala o tempo todo com políticos do Polo Democrático, mas não está na posição de mediador designado pelas partes.

Na última pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada na terça-feira, o candidato do PT à Presidência da República subiu 11 pontos porcentuais em uma semana e se isolou na segunda colocação, com 19%, atrás de Bolsonaro, que oscilou dois pontos porcentuais para cima e chegou a 28%.

A seguir aparece Ciro Gomes (PDT), que se manteve com os 11% da semana anterior. Alckmin oscilou dois pontos para baixo, de 9% para 7%, e Marina Silva (Rede) caiu três pontos, de 9% para 6%. No Datafolha, divulgado na madrugado desta quinta-feira, Bolsonaro tem 28% e Fernando Haddad cresceu três pontos percentuais, chegando a 16%. Ciro Gomes segue com 13% e Geraldo Alckmin em quarto, com 9%. Marina Silva tem 7%.

No Fórum Amarelas Ao Vivo, promovido por VEJA nesta quarta-feira, Alckmin afirmou que Haddad irá para o segundo turno e que ele é o único capaz de vencer o petista. “Entendem que Bolsonaro pode derrotar o PT e acham que ele é o caminho, e é o contrário. Ele é o passaporte para a volta do PT. A eleição é em dois turnos. O primeiro tem treze candidatos, no segundo ficaram dois e é a menor rejeição. Ele [Bolsonaro] perde para todos os candidatos. Vamos ter essas semanas para dizer que é um equívoco. Tem uma parte do eleitorado que está com o Bolsonaro porque não quer o PT, mas ele perde para o PT”, declarou o tucano.

Os outros entrevistados, Henrique Meirelles, Marina Silva, Alvaro Dias e João Amoêdo também evitaram adiantar qualquer tendência de apoio no segundo turno e negaram abrir mão de suas candidaturas por uma união de Centro capaz de evitar que Bolsonaro e Haddad avancem na disputa.

(com Estadão Conteúdo)