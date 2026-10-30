PSD deve ser o ‘premiado’ do Centrão por postura mais independente no segundo turno

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula ds Silva apostam que o PSD deve ser o partido “premiado” do Centrão por postura mais independente em relação ao segundo turno da corrida presidencial.

Fontes próximas do petista acreditam que o partido de Gilberto Kassab será melhor contemplado com espaços em ministérios no quarto mandato de Lula do que as outras legendas de centro, em função de sua postura menos próxima da candidatura de Flávio Bolsonaro na segunda etapa da disputa pelo comando do Palácio do Planalto.

As demais siglas como União Brasil, PP e MDB também serão atendidas, mas não receberão o mesmo tratamento que o PSD.

Isso porque elas se alinharam às pretensões eleitorais do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro assim que o postulante do PL avançou para o segundo turno com vantagem sobre o petista.