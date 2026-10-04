PSD de Caiado libera apoio de filiados no 2º turno da disputa à Presidência

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, declarou na noite deste domingo, 4, que os filiados estão liberados para apoiar quem quiserem no segundo turno das eleições presidenciais e estaduais, onde houver.

O dirigente era vice de Ronaldo Caiado, candidato do partido à Presidência. Como os demais candidatos que tentaram fugir da polarização, ele não chegou aos 3% da preferência.

Kassab lamentou a derrota do ex-governador de Goiás, que disse ter feito uma campanha de propostas. “Foi uma campanha propositiva, sem apelar aos extremismos que têm atrasado o Brasil ao longo das últimas eleições e que, lamentavelmente, se repetiram neste ano e capturaram os votos da maioria dos brasileiros”, disse.

Kassab também afirmou que vai manter a liberdade dos filiados no segundo turno. “Diante da diversidade de cenários eleitorais que tivemos nos Estados, em que as instâncias estaduais do PSD tiveram liberdade para construir suas alianças, a direção nacional entende como natural manter esta diretriz neste segundo turno”, declarou.