PSB ignora apelos de chefão do PDT e confirma ex-auxiliar de Haddad como suplente de Tebet

Ex-auxiliar de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, Laio Morais será primeiro suplente de Simone Tebet, uma das candidatas ao Senado na chapa do ex-ministro ao governo de São Paulo.

O partido comandado por João Campos fechou o desenho da estrutura da postulação de Tebet ontem e deve formalizar a escolha de Laio como primeiro suplente nas próximas horas.

Com a decisão, a legenda ignora as reclamações públicas de Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, que não gostou nada de ver sua sigla rifada e sem nenhum espaço na chapa encabeçada por Haddad ao Palácio dos Bandeirantes.

Em sua chapa, Haddad terá o ex-ministro Márcio França, do PSB, como candidato à vice-governador e Tebet, também do PSB, e Marina Silva, da Rede, como postulantes ao Senado. Os primeiros suplentes das duas serão Laio Morais, do PT, e Djalma Nery, do Psol.

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“Estamos aguardando a consideração e o respeito que nosso partido merece. O candidato a governador é do PT , o vice é do PSB e as vagas do Senado são uma do PSB e a outra da federação Psol-Rede. O mínimo que queremos é a primeira suplência para o PDT”, afirmou Lupi ao Radar.