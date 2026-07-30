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Política

PSB ignora apelos de chefão do PDT e confirma ex-auxiliar de Haddad como suplente de Tebet

Carlos Lupi reclamou publicamente da ausência de espaço para o PDT na chapa encabeçada pelo petista ao governo de São Paulo

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 14h03 | Atualizado em 30 jul 2026, 14h24
Simone Tebet foca em eleitor cansado da polarização em pré-campanha ao Senado em SP
Simone Tebet (Washington Costa/MPO/.)
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PSB ignora apelos de chefão do PDT e confirma ex-auxiliar de Haddad como suplente de Tebet Priorizar nos meus resultados Google

Ex-auxiliar de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, Laio Morais será primeiro suplente de Simone Tebet, uma das candidatas ao Senado na chapa do ex-ministro ao governo de São Paulo.

O partido comandado por João Campos fechou o desenho da estrutura da postulação de Tebet ontem e deve formalizar a escolha de  Laio como primeiro suplente nas próximas horas.

Com a decisão, a legenda ignora as reclamações públicas de Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, que não gostou nada de ver sua sigla rifada e sem nenhum espaço na chapa encabeçada por Haddad ao Palácio dos Bandeirantes.

Em sua chapa, Haddad terá o ex-ministro Márcio França, do PSB, como candidato à vice-governador e Tebet, também do PSB, e Marina Silva, da Rede, como postulantes ao Senado. Os primeiros suplentes das duas serão Laio Morais, do PT, e Djalma Nery, do Psol.

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“Estamos aguardando a consideração e o respeito que nosso partido merece. O candidato a governador é do PT , o vice é do PSB e as vagas do Senado são uma do PSB e a outra da federação Psol-Rede. O mínimo que queremos é a primeira suplência para o PDT”, afirmou Lupi ao Radar.

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