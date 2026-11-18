O PSB e o PDT oficializaram nesta quarta-feira, 18, a formação de uma federação partidária. A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) integrará a direção nacional da nova estrutura, que reunirá as duas legendas em uma atuação conjunta nas eleições e no Congresso Nacional por, no mínimo, quatro anos.

Pelas regras das federações, os partidos passam a funcionar como uma única agremiação durante o período de vigência do acordo, tanto nas disputas eleitorais quanto na atuação parlamentar. As siglas, no entanto, preservam suas identidades, estruturas partidárias e quadros políticos.

Em declaração divulgada no comunicado de oficialização, Tabata afirmou que a união busca construir uma alternativa de centro-esquerda e reduzir a fragmentação partidária. A deputada também apontou a educação, a inovação e a valorização do trabalho como eixos da aliança.

A federação é apresentada pelas legendas como uma convergência entre a tradição trabalhista do PDT e a trajetória do PSB no campo reformista. O acordo prevê atuação coordenada nas disputas majoritárias e proporcionais em todo o país, além de alinhamento nas votações do Legislativo.